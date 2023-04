Koldby/Hørdum fik kæmpet sig til et point

VINDERUP:Koldby/Hørdum skulle søndag forsøge at revanchere nederlaget i første spillerunde mod Klitmøller i serie 2. På udebane mødte thyboerne Vinderup, hvor det blev til et uafgjort resultat på 1-1. Undervejs i kampen var Koldby/Hørdum under pres stort pres, men thyboerne holdt stand og fik kæmpet sæsonens første point hjem.

- Vinderup kunne med rette føle, at de skulle have haft de tre point. De havde mange store chancer, men vi fik arbejdet os til et point, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra kampens start var Koldby/Hørdum fint med i kampen, og i spillet med bolden kunne thyboerne sagtens være med. Vinderup var dog det bedste hold i første halvleg, men i det 29. minut kom Koldby/Hørdum foran, da Mikkel Andersen skød udeholdet i front. Efter føringsmålet pressede Vinderup på for en udligning, men der faldt ikke flere scoringer i første halvleg.

I anden halvleg blev Koldby/Hørdum for alvor sat under pres af Vinderup. Hjemmeholdet kom med et højt pres, og Koldby/Hørdum havde svært ved at få deres pasningsspil til at fungere. Alt for ofte blev Koldby/Hørdum tvunget ud i lange bolde, hvilket både tog kræfterne fra udeholdet, og gav Vinderup initiativet i kampen. I det 67. minut kunne Koldby/Hørdum så ikke holde stand længere, og Vinderup fik udlignet. Efter udligningen havde Vinderup flere store chancer for at tage føringen, men til Koldby/Hørdums held havde Vinderup ikke den fornødne skarphed, og derudover så gik udeholdets rutinerede kræfter forrest, da Koldby/Hørdum kom mest under pres. Trods et massivt pres fra hjemmeholdet så holdt Koldby/Hørdum stand og tog et point efter et slutresultat på 1-1.

- Vi troede lidt, at der var ild i bolden i anden halvleg, og vi fik ikke spillet med bolden. Det blev meget lange bolde for os, og det trak energien ud af os. De havde de største chancer, men vi kunne takke en god indsats af vores defensiv for, at vi fik et point, siger Hanne Sand Smed.