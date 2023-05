Koldby/Hørdum fik længe ventet sejr

HØRDUM:Sæsonen i serie 2 har været hård ved Koldby/Hørdum. Inden søndagens opgør på hjemmebane mod Holstebro indtog thyboerne en sidsteplads med blot to point efter 8 spillede kampe. I søndagens opgør fik Koldby/Hørdum så en hårdt tiltrængt sejr, da de vandt med 2-1 over Holstebro efter en kamp, hvor både indstilling og spil fungerede godt.

- Vi var rigtig godt med spillemæssigt, og vi turde at tage bolden til os og spille bolden op. Præstationen var god hele vejen rundt, og spillerne skal have ros, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra starten af kampen var det et veloplagt hjemmehold fra Koldby/Hørdum, der var mødt op. Thyboerne var klare og konsekvente i deres spil, samtidig med at hjemmeholdets spillere knoklede godt for tingene. I det 43. minut kom hjemmeholdet så foran, da et indlæg fra Benjamin Holst fandt Pavlo Buba, der gjorde det til 1-0, hvilket også var stillingen til halvleg.

Fem minutter inde i anden halvleg fik Holstebro så udlignet, da et indlæg fra højre side fandt en Holstebro-spiller. Hjemmeholdet lod sig dog ikke slå ud af udligningen, og i det 59. minut fik hjemmeholdet så igen bragt sig på sejrskurs. Et indlæg fra Kristian Højbak fik lov til at passere hele vejen igennem feltet og ind i mål. Nicklas Morén havde også en aktie i målet, eftersom han var med til at presse Holstebro-målmanden. Efter målet til 2-1 havde Holstebro et godt skud mod mål, men en stærk redning fra hjemmeholdets keeper sørgede for, at Koldby/Hørdum fastholdte deres føring. I resten af kampen kæmpede Koldby/Hørdum godt, og thyboerne fik sikret sig en forløsende sejr på 2-1.

- Det var en rigtig dejlig sejr, og så var det også mod det helt rigtige hold. Vi er lidt ramt på bredden grundet skader, men heldigvis var der andre, der var klar til at træde til i dag, siger Hanne Sand Smed.

Efter søndagens sejr har Koldby/Hørdum fire point op til netop Holstebro over nedrykningsstregen.