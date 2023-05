Koldby/Hørdum fortsat uden sejr

HØRDUM:I en stor del af torsdagens opgør i serie 2 mellem Koldby/Hørdum og Vinderup lignede det, at thyboerne endelig ville få brudt deres sejrstørke. Hjemmeholdet fra Koldby/Hørdum havde nemlig en føring på 1-0 langt inde i opgøret, men på to sene mål fik gæsterne fra Vinderup vendt kampen på hovedet, og det endte altså med et nederlag på 1-2 for Koldby/Hørdum. Med torsdagens nederlag indtager Koldby/Hørdum sidstepladsen i rækken med to point, og thyboerne har syv point op til den rigtige side af stregen.

- Det var bittert, for vi følte, at vi ellers havde været rigtig godt med i kampen. Desværre er det også lidt typisk, for der hvor vi ligger, at heldet ikke lige går vores vej, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra kampens start stod Koldby/Hørdum forholdsvist lav på banen, men som halvlegen skred frem, fik Koldby/Hørdum åbnet mere op, og særligt opspillet fra de bagerste geledder fungerede godt for hjemmeholdet. Kort før pausen fik hjemmeholdet så bragt sig foran, da Mikkel Andersen eksekverede et straffespark. Mikkel Andersens scoring blev den eneste i første halvleg.

I anden halvleg blev Koldby/Hørdum ramt af skader hos spillere i bagkæden, og derfor var hjemmeholdet tvunget til at foretage nogle justeringer i formationen. En af de justeringer var, at midtbanedynamoen Kristian Højbak måtte vikariere i forsvaret. Selvom de øvrige spillere på midtbanen fortsat gjorde det godt, så betød fraværet af Kristian Højbak på midtbanen, at hjemmeholdet ikke helt kunne opretholde presset på Vinderup. I det meste af anden halvleg fastholdte Koldby/Hørdum deres føring, men i det 83. minut indkasserede thyboerne en udligning. Et skud blev blokeret af Kristian Højbak, der noget tilfældigt endte med at lave selvmål. Efter udligningen havde Koldby/Hørdum en stor chance for at bringe sig foran. Desværre udnyttede hjemmeholdet ikke deres chance, og i kampens overtid gik det så galt. Vinderup kom frem til et indlæg, og inde i feltet stod en Vinderup-spiller, der scorede gæsternes andet mål, og dermed tabte Koldby/Hørdum med 1-2, og er dermed stadig isoleret i bunden af rækken.

- Vi kunne ikke helt opretholde vores pres i anden halvleg, men selvom de pressede på til sidst, så var det et bittert nederlag, siger Hanne Sand Smed.