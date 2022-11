Koldby/Hørdum IF misser oprykning til Serie 1

TJØRRING:Det har været en vild sæson for Koldby/Hørdum IF i Serie 2. Thyboerne gik ind til sæsonen som oprykkere og endte på andenpladsen. Lørdag skulle det så afgøres, om de kunne sikre sig endnu en oprykning, denne gang til Serie 1, på udebane mod Tjørring IF.

Desværre for Koldby/Hørdum IF manglede den sidste skarphed, og de måtte se sig slået 0-2.

- Det var en kamp, hvor vi havde en halvleg hver, og jeg synes faktisk ikke, at 2-0 er retvisende for kampen, siger træner for Koldby/Hørdum IF, Hanne Sand Smed.

I første halvleg var det Tjørring IF, som var dominerede og sad på spillet. Koldby/Hørdum IF havde svært ved at få fat i bolden og skabe chancer. Til gengæld stod de godt defensivt og forhindrede også hjemmeholdet at komme foran.

Men fem minutter før pausen slog hjemmeholdet til, da de spillede sig igennem og scorede til 1-0.

- Vi justerede lidt i pausen og ændrede formation, og vi kom meget bedre ud til anden halvleg, siger Hanne Sand Smed.

I anden halvleg løb Tjørring IF ind i to gule kort og var i en periode to mand i undertal. Det gav Koldby/Hørdum IF mulighed for at presse på, og thyboerne var også tæt på at få bolden over stregen.

Da hjemmeholdet igen var fuldtallig blev det en meget lige kamp til begge hold.

Mod slutningen af kampen satsede gæsterne offensivt, og to gange var de meget tæt på at få bolden i mål.

I den døende minutter kom Tjørring IF igennem i en kontra, hvor deres angriber var i en duel med Thomas Uhlig. Det endte med, at dommeren dømte straffe til hjemmeholdet, og Thomas Uhlig fik et rødt kort.

Dermed så det vanskeligt ud for thyboerne, men de fik et lille håb, da Tobias Riis reddede straffesparket. Desværre lykkedes det Tjørring IF få minutter efter at komme igennem på en kontra og score til 2-0.

- Vi havde chancerne i anden halvleg til at score. Men alt i alt har det været en rigtig god sæson, og vi har vist, at vi godt kan være med på det her niveau, siger Hanne Sand Smed.