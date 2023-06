Koldby/Hørdum må ned og vende i serie 3

HØRDUM: Koldby/Hørdum har haft en særdeles vanskelig sæson i serie 2, hvor der har været langt mellem de gode præstationer. Lørdag blev nedrykning så en kendsgerning, eftersom Koldby/Hørdum selv tabte med 2-5 til Lemvig på hjemmebane, samtidig med at Thisted FC vandt over Holstebro. Dermed er afstanden væk fra direkte nedrykning 9 point med blot to kampe tilbage. I lørdagens kamp mod Lemvig tabte Koldby/Hørdum med 2-5, men alligevel var Koldby/Hørdum-træneren tilfreds med flere aspekter af lørdagens præstation.

- Vi kunne godt være tilfredse med vores præstation. Indsats og indstillingen var meget godkendt, og fik set noget af det, som jeg har efterlyst i nogle af de andre kampe. Vi skulle ud og nyde at spille fodbold, og så skulle vi turde at spille med bolden. Begge dele synes jeg, at vi fik gjort i dag. Vi lavede dog for mange fejl, og fire af deres mål kom i situationer, hvor de straffede os for vores fejl, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra starten af kampen stod hjemmeholdet fint på banen, men i det 29. minut kom Lemvig foran, og to minutter senere fordoblede udeholdet deres føring. I det 38. minut fik Koldby/Hørdum så reduceret til 1-2. Et indlæg ramte først stolpen, men efterfølgende stod en vågen Kristian Højbak så klar til at reducere. Kort tid før pausen fik Lemvig så igen vist stor kynisme, da de scorede deres tredje mål til pausestillingen 1-3.

Efter pausen viste Koldby/Hørdum fin indstilling, og i det 52. minut fik Rasmus Munkholm reduceret til 2-3 på et straffespark. Selvom Koldby/Hørdum leverede en hæderlig indsats, så var det ikke nok til at være helt med mod Lemvig. I det 79. minut fik udeholdet definitivt lukket kampen med en fjerde scoring, og i det 90. minut fik gæsterne så scoret til kampens slutstilling 2-5 på et straffespark.

- Selvom vi tabte, så synes jeg, at vi fik leveret et fint indtryk, siger Hanne Sand Smed.

Eftersom Koldby/Hørdum tabte deres kamp lørdag og Thisted FC vandt 4-0 over Holstebro, kan Koldby/Hørdum ikke længere redde sig i serie 2. Det faktum er Hanne Sand Smed ganske afklaret med.

- Vi kunne godt se på vores placering, at det ville blive svært for os. Nu skal vi få sluttet sæsonen godt af og få vist hinanden, at vi trods alt godt kan være med. Nu skal vi ned og vende i serie 3, og så må vi bygge på derfra, siger Hanne Sand Smed.