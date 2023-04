Koldby/Hørdum måtte nøjes med uafgjort mod Holstebro

HOLSTEBRO:Koldby/Hørdum jagter fortsat sæsonens første sejr efter et nederlag og en uafgjort i sæsonens to første kampe i serie 2. Mandag fortsatte jagten, da thyboerne på udebane mødte Holstebro. Koldby/Hørdum må dog erkende, at de fortsat er uden sejr i sæsonen, efter at mandagens kamp mod Holstebro endte 1-1.

- Vi blev lidt trukket ned i tempo, og der var mange spilstop i kampen, hvilket brød rytmen for os. Generelt synes jeg, at vi til tider ikke var helt til stede i kampen, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra kampens start forsøgte Koldby/Hørdum sig med en mere offensiv tilgang til tingene, hvor udeholdet forsøgte at komme ud over stepperne. I perioder fik gæsterne sat fint spil sammen, men til tider havde Koldby/Hørdum også svært ved at finde hinanden i pasningerne. Efter en blandet halvleg kom thyboerne bagud i det 24. minut, da Holstebro var først over en løs bold i feltet. I den resterende del af første halvleg forsøgte Koldby/Hørdum at få udlignet, og i det 30. minut fik thyboerne så udlignet, da Matias Bonde kom igennem Holstebro-defensiven, og efterfølgende serverede bolden for Nicklas Morén, der gjorde det til 1-1, hvilket var stillingen til pause.

I anden halvleg jagtede Koldby/Hørdum så et føringsmål, og thyboerne kom da også tæt på i flere omgange. Thyboerne måtte blandt andet se et forsøg prelle af på overlæggeren. Udeholdet kunne dog ikke helt få greb om kampen, og thyboerne faldt i perioder ned i Holstebros langsomme tempo. Koldby/Hørdum kunne ikke holde Holstebro fra chancer, og i anden halvleg havde begge hold chancer til at tage de tre point. Ingen af de to hold kunne dog få scoret i anden halvleg, og derfor endte kampen 1-1.

- Kampen bølgede lidt frem og tilbage, og begge hold havde chancer. Nu skal vi videre til næste kamp, hvor vi selvfølgelig går efter tre point, siger Hanne Sand Smed.

Koldby/Hørdum møder i deres næste kamp Thisted FC på hjemmebane.