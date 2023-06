Koldby/Hørdum sluttede sæsonen af med nederlag

HØRDUM:Koldby/Hørdum har haft en svær sæson i serie 2, hvor skader til flere nøglespillere har været med til at spolere sæsonen. Allerede for flere spillerunder siden blev det da også en kendsgerning, at Koldby/Hørdum ikke kunne nå at redde sig i serie 2. Lørdag skulle Koldby/Hørdum så tage afsked med serie 2, da de på hjemmebane mødte Mejrup. Koldby/Hørdum leverede generelt en fin præstation, men thyboerne endte med at tabe kampen med 1-2.

- Vi kom godt ud til kampen med en god indstilling. I de sidste 10 minutter fik vi to gule kort, og i samme periode scorede Mejrup til 1-1 og 1-2, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Hjemmeholdet kom rigtig godt ud til starten af kampen. Koldby/Hørdum var meget på bolden, og det allerede nedrykkede hjemmehold spillede i første halvleg lige op med Mejrup, der i store dele af sæsonen har bejlet til at sætte sig på andenpladsen i rækken. Kort tid før afslutningen på første halvleg kom Koldby/Hørdum så foran med 1-0, da bolden blev lagt af til Benjamin Holst, der bankede bolden op under overliggeren.

I anden halvleg var hjemmeholdet også ganske fint med, og hjemmeholdets Mikkel Andersen havde også muligheden for at bringe værterne foran med 2-0, men alene igennem med Mejrups målmand misbrugte han desværre. I løbet af halvlegen kom Mejrup mere med i opgøret, og i flere omgange fik gæsterne testet Jens Kristian Pedersen i Koldby/Hørdum-målet. I kampens døende minutter gik den så ikke længere for Koldby/Hørdum. I det 90. minut fik Mejrup udlignet til 1-1, og kort tid efter blev nedturen så fuldendt, da Mejrup i kampens døende minutter fik scoret til 1-2, hvilket blev kampens slutresultat.

- Det var rigtig ærgerligt, at vi ikke fik scoret til 2-0, da vi så havde lukket kampen, siger Hanne Sand Smed.

Koldby/Hørdum må nu ned og vende i serie 3, efter en sæson der har budt på en sejr, to uafgjorte og 11 nederlag for Koldby/Hørdum.