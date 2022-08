Koldby/Hørdum vinder igen

VIBORG:Det har været en god sæson for oprykkerne fra Koldby/Hørdum IF i Serie 2. Thyboerne er fortsat ubesejret, og søndag eftermiddag fik de endnu en sejr og tre point på kontoen. Det gjorde de på udebane mod NUGF Viborg, som blev slået 4-2.

- Det var en vigtig sejr, og det var rart at se, at vi fulgte vores aftaler og spillede en meget disciplineret kamp, siger Hanne Sand Smed, der er træner for Koldby/Hørdum IF.

Det var Koldby/Hørdum IF, som kom bedst fra start og satte sig på opgøret. Efter 12 minutter spillede de sig igennem i højre side, hvorfra der blev slået et indlæg, som Magnus Andersen kom på og headede bolden i mål.

Koldby/Hørdum IF fortsatte med at dominere i første halvleg og producerede chancer.

- Vi var klar over inden kampen, at vi ville møde et teknisk godt hold med et par hurtige spillere. Så vi skulle sørge for at lukke dem ned, og de ikke blev retvendt, og den plan var vi gode til at følge, siger Hanne Sand Smed.

Med tre minutter igen af første halvleg blev føringen også fordoblet. Her spillede gæsterne sig flot igennem, og så kunne Mathias Bonde score til 2-0.

Kort før pausen lykkedes det dog NUGF Viborg at spille sig igennem, og de reducerede til 1-2.

Få minutter inde i anden halvleg kom hjemmeholdet også tilbage i opgøret, da de igen kom igennem og udlignede.

Men Koldby/Hørdum IF fortsatte med at holde hovedet koldt og fulgte deres taktik. Og efter 61 minutter gav det igen pote, da Magnus Andersen igen kom først på et indlæg og scorede til 2-3.

I slutminutterne blev kampen lukket, da Nikolaj Rahbæk Nielsen blev spillet fri og scorede til 4-2 til Koldby/Hørdum IF.

Dermed fik Koldby/Hørdum IF endnu en sejr og er fortsat ubesejret. Thyboerne har fået otte point efter fire kampe og indtager andenpladsen i Serie 2.

- Det var tre gode point, så vi lægger afstand til bunden, og så er giver det selvtillid, og vi viser, at vi kan være med på det her niveau, siger Hanne Sand Smed.