Koldby/Hørdum vinder stort

HØRDUM:Koldby/Hørdum IF fortsatte de gode takter lørdag, da de hjemme fik besøg af NUGF Viborg i Serie 2. Thyboerne viste flot spil og vandt sikker 7-2, hvilket sender dem op på en delt andenplads i Serie 2.

- Vi var spændt på kampen, fordi det var et teknisk godt hold, vi mødte. Så vi var godt forberedte på en teknisk kamp, siger træner for Koldby/Hørdum IF, Hanne Sand Smed.

Det viste sig, at gæsterne ankom i en decimeret udgave og kun var 11 spillere med til lørdagens opgør. Koldby/Hørdum IF fik en suveræn start og var allerede foran 2-0 efter tre minutter. Ved begge mål udnyttede Magnus Andersen fejl i gæsternes forsvar.

Efter otte minutter kom NUGF Viborg igennem på en omstilling og reducerede til 2-1. Men hjemmeholdet holdt hovederne kolde, og efter 16 minutter spillede de sig igennem, hvor Mathias Bonde scorede til 3-1.

Det blev også 4-1 med 10 minutter igen af første halvleg. Koldby/Hørdum IF kom igennem i den ene side, hvor bolden blev spillet ind til Nikolaj Rahbæk Nielsen, som sparkede bolden i mål.

Koldby/Hørdum IF fortsatte med at dominere i anden halvleg, hvor det blev 5-1 efter 54 minutter. Igen kom de igennem på siden og spillede bolden ind, hvor det denne gang var Thomas Uhlig, der scorede.

- Vi kunne mærke, at de blev frustreret, og de ville gerne have kampen ned i tempo, og det tillod vi lidt for meget i anden halvleg, siger Hanne Sand Smed.

Kampen blev mere hårdt spillet i anden halvleg, hvor begge hold løb ind i advarsler, men sejren var aldrig i fare for Koldby/Hørdum IF.

Med 12 minutter igen kom hjemmeholdet igen igennem, og så kunne Nikolaj Rahbæk Nielsen score igen. Det blev også 7-1 fem minutter før tid, da Thomas Uhlig igen kom igennem og scorede.

NUGF Viborg pyntede lidt på resultatet i tillægstiden, da de tog et frispark hurtigt og snød Koldby/Hørdum IF og scorede til 7-2.

- Vi skal bruge erfaringen, vi har fået i dag, med at bryde et hold ned, der står lavt, og så skal vi blive bedre til ikke at blive frustreret. Når det er sagt, så var det tre vigtige point i toppen af tabellen, siger Hanne Sand Smed.