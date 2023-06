Kolde kontanter i sommervarmen: Kystby kan samle penge ind

THISTED:- I dag er vi oppe på 75.150 kroner.

Charlotte Kromann Jepsen med titel af "holdkaptajn" for Team VØ, tjekker for en sikkerheds skyld status inden hun med sikkerhed konstaterer, at det tal, der for bare to dage siden fremgik som status for Team VØ's indsamlede beløb til Stafet for Livet, langt er overgået.

For i Vorupør kan de noget, når der skal samles støtte og opbakning til lokale aktiviteter. Uanset om det er vinterbadefestival, strandfest, et kræmmermarked eller som her, når der skal gives en lokal håndsrækning til Stafet for Livet og dermed til kræftens Bekæmpelse.

Allerede 24. maj vidste Charlotte Kromann Jepsen, at der var penge på vej til Stafet for Livet. Ikke fordi byen stillede med et kæmpe stort hold til lørdagens arrangement i Christiansgave. I modsætning til tidligere, hvor Vorupør satte sit tydelige præg på arrangementet, kan holdet fra Vorupør sidde samlet om et havebord sammen med andre hold i et telt under træerne. Før corona havde holdet sit eget store telt.

Arbejdsgruppen bag Team VØ er foruden Charlotte Kromann Jepsen, th., også Charlotte Justesen, i midten, og Lene Møller. I år valgte trioen at lade et bankospil træde i stedet for en lokal udgave af Stafet for Livet. Foto: Torben Hansen

Men det var dengang. Corona-epidemien betød en ændring i den måde, Stafet for Livet var afviklet siden 2015. I 2020 var det "decentralt", i 2021 og 2022 var det i mindre rammer på Store Torv i Thisted, men Vorupør satsede "decentralt" begge de to år.

- Det gik OK. Vi samlede 108.000 i 2021 og 103.000 året efter, fortæller Charlotte Kromann Jepsen om de to arrangementer, som ud over det erklærede formål, at indsamle penge, også rummede både underholdning og gode muligheder for at være sammen.

Hvad skal vi lave

Charlotte Kromann Jepsen udgør sammen med Lene Møller og Charlotte Justesen arbejdsgruppen bag Team VØ.

- For tre måneder siden lagde vi hovederne i blød for at finde ud af, hvad vi skulle lave i år. For vi havde ikke energi til at lave vores egen Stafet for Livet, men vi ville lave noget, siger Charlotte Justesen.

Første bud på, hvad det var, kom 24. maj med bankospil på Vorupør skole. 120 mødte op og spillede om de mange forskellige gevinster, der var doneret af lokale erhvervsdrivende. Spillet gav 32.000 kroner til Stafet for Livet.

De tre understreger, at prisen for at spille med, afspejlede kvaliteten af de præmier, der var sponsoreret lokalt til formålet.

- Men hvor er vores stafethold blevet af, tja - nogle af de, som tidligere gik med, valgte i år at spille banko, men reelt ved vi ikke rigtig, hvad der gør, at nogen ting kan få mange til at engagere sig. Men lige præcis Stafet for Livet og støtte til Kræftens Bekæmpelse er en af de ting, mange bakker op om, fordi sygdommen berører så mange, siger Charlotte Justesen.

Poul Rich holdt talen til omkring et halvt hundrede fightere, som med deres gule trøjer viste, at de havde overvundet en kræftsygdom. Foto: Torben Hansen

Efter bankospillet er der fortsat kommet lokale donationer ind. Store som små og det hele batter, når det endelige resultat af Vorupørs indsats skal gøres op.

I 2015 hed holdet fra Vorupør "Team Maja". Alle kendte Maja, og Maja havde haft kræft.

- I et lille samfund kender vi hinanden og vi står sammen. Ligesom vi kender Maja kender vi også andre, der har kæmpet mod sygdommen, og så er det nemmere at støtte, lyder buddet fra de tre i arbejdsgruppen som nu er klar til at give stafetten videre.

- Måske fra næste år, siger de.

Stor generøsitet

Her og nu glæder Preben Dahlgaard, formand for Stafet for Livet, sig over resultaterne af den indsats, de mange hold og deltagere i stafetten gør.

- Folk er dedikerede og vi får samlet penge ind, siger Preben Dahlgaard.

- Generøsiteten er stor. Både fra borgere og fra forretningsdrivende, siger han og forventer, at Kræftens Bekæmpelse også i år får en pæn sum fra stafetten i Thisted. Sidste år blev der indsamlet 330.000 kroner.

- I år tegner også til at blive et rigtig godt år, hvor godt ved vi om nogle dage, når det hele er talt op, siger han, mens deltagerne fra holdene bærer stafetten rundt på den første omgang.

Vi behøver ikke at være 1000 mennesker samlet på et sted. Til syvende og sidste er det opbakning og engagement, der tæller, siger Preben Dahlgaard med tanke for, at der også er arrangementer udenfor Christiansgave.

Fighterne lod en sky af gule balloner stige op mellem trækronerne mod en blå himmel som markering af, at Stafet for Livet var i gang. Foto: Torben Hansen

Men det er her, arrangementet har afsæt og her 50 fightere i gule trøjer som tegn på, at de har overvundet en kræftsygdom, var mødt op. Blandt andet for at høre den fightertale, der er et fast indslag til Stafet for Livet, og for at gå den fighterrunde, der markerer, at stafetten er sendt afsted.

- Vi er her i dag. Ikke alle er kommet lige nemt igennem, sagde Poul Rich, tidligere kræftpatient i sin fightertale, hvor han understregede, at han bærer sin gule trøje for at vise, at selv om han blev ramt af kræft, er det ikke en dødsdom.

- Måske er det sværere at være pårørende end selv at være i det, sagde han med en opfordring til at gøre tingene frem for at udskyde dem og huske på at give sine livsledsagere et knus og fortælle, hvor meget de betyder.