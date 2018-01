Kolleger blev kompagnoner

ØSLØS: Når man i de første par uger efter man har etableret sig som selvstændigt firma ikke har så meget at lave, så er det nærliggende at tænke, om "det nu også var den rigtige beslutning".

Men derefter begyndte ordrerne at komme ind og i dag en halvt år efter har 23-årige Jeppe Pedersen og 37-årige Troels Kristoffersen nok at se til i deres fælles firma TJ Rustfri i Øsløs.

De havde begge et fast arbejde i firmaet Oslos i Øsløs, men kunne fornemme på snakken i branchen, at der var basis for at blive selvstændige.

Det har det også vist, en indtil videre har de valgt at leje sig ind i de bygninger, som indtil for nogle år siden rummede deres tidlige arbejdsplads.

- Jeg er selv udlær her, siger Troels Kristoffersen.

De er indtil videre kun de to kompagnoner, men håber på, at de kan få en lærling, når de formelle papirer er klaret.