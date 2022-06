Kollektiv trafik koster: Nu bremses der op for udgifterne

THISTED:Den kollektive trafik i Thisted kommune er udfordret økonomisk. I 2023 er der afsat 24,9 mio. kroner til kollektiv trafik, men allerede nu er der udsigt til en udgift på 28 millioner kroner, tre millioner kroner mere, end der er budgetteret med.

Det får nu kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik til at trække i håndbremsen. På ugens møde besluttede udvalget en række tiltag, der samlet set betyder en besparelse på 2,6 mio. kroner, men som vil berøre cirka 53.000 brugere af den offentlige trafik.

- Når vi ser ind i 2023 tegner der sig nogle økonomiske udfordringer og det er dem, vi reagerer på. Det er rettidig omhu, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Udvalgets modtræk mod udsigten til en budgetoverskridelse rummer flere elementer, der får virkning fra august 2023, når skolerne starter.

Det nuværende bybusnet i Thisted Kommune opretholdes, men der bliver længere mellem busserne, for frem for halvtimedrift skal der være timedrift. Desuden nedlægges to busruter, rute 314 Thisted-Sennels-Hillerslev, samt rute 321, Hurup-Vestervig-Agger. De passagerer, der hidtil har brugt de to ruter, vil i stedet blive betjent af skolebusruterne 311, Thisted-Sennels-Hov, 312, Thisted-Brund-Hillerslev og 327, Hurup-Ørum-Agger-Vestervig. Herudover vil planlagte udvidelser på hovednettet blive rullet tilbage og allerede fra denne sommer nedlægges sommerrute 88.

- Kollektiv trafik koster, og det er ikke kun i Thisted Kommune, det er nødvendigt at skære på driften. Det sker også i andre kommuner i Region Nordjylland. Vi må se på økonomien og på, hvordan vi får mest for de penge, der er til kollektiv trafik, siger Jens Kr. Yde.

Han tilføjer, at den kollektive trafik - og pengene til at drive den - bliver et emne på det kommende budgetseminar.

- Men subjektivt vurderet er det min fornemmelse, at det vil være svært at finde flere penge til området. Det vil nærmere være et spørgsmål om muligheden af at fastholde niveauet fremover, siger udvalgsformanden.

Stemte for i protest

Det var et enigt udvalg, der stod bag beslutningen om den økonomiske opbremsning på den kollektive trafik. Også Brian Nielsen, Nye Borgerlige.

- Vi forringer busdriften i Thisted Kommune, og jeg stemte for under protest. Derfor skal vi i de kommende budgetdrøftelser også diskutere, om vi selv kan stå for driften af de busruter, der kører internt i kommunen frem for som nu, at lade NT stå for det, siger Brian Nielsen som mener, at samarbejdet med NT er for dyrt for kommunen og at der ligger en administrativ besparelse, hvis kommunen fremover selv står for driften af de busruter, der kører indenfor kommunegrænsen.

- Det er i hvert fald noget, vi skal drøfte i forbindelse med næste års budget, siger han.