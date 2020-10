Kollektivt sammenbrud for Nors

vestbjerg if

Håndbold, 3, division herrer

VESTBJERG:Der var stor skuffelse at spore i Nors-lejren efter torsdagens nederlag på 24-30 på udebane mod Vestbjerg i herrernes 3. division. Nors BK havde nemlig sejren indenfor rækkevide, men som det også er sket før i sæsonen, så blev thyboerne ramt af et mentalt nedbrud efter pausen.

- Vi spillede godt, men vi kom slet ikke ud til anden halvleg. Vi tabte alle dueller og mistede alt fart, siger Nors-træner Thomas Nielsen.

I begyndelsen af opgøret spillede Nors med god fart og bød i den grad Vestbjerg op til dans. Selvom begge mandskaber var en smule sløve, så var det alligevel Nors, der var klart bedst. Thyboerne spillede med god fart, og i målet fik Magnus Larsen særdeles godt fat, og Nors gik til halvleg foran med 13-10.

I begyndelsen af anden halvleg fortsatte Nors med at spille fornuftigt, men der gik ikke længe, før at nedsmeltningen begyndte. Gæsterne gik fra at være foran 16-12 til at være bagud med 16-19. Alle de gode dyder fra første halvleg forsvandt med et trylleslag, og til sidst tabte Nors med 24-30.

- Det ærgrer mig sindssygt meget, at vi taber den her kamp, for vi spillede god håndbold, men smed det helt væk i anden halvleg, siger Thomas Nielsen, der samtidig ærgrer sig over, at det ikke er første gang i sæsonen, at oprykkerne har tabt en kamp efter at have været komfortabelt foran.

- Når det først begynder at gå op ad bakke for os, så kan vi ikke komme op af brønden igen, og det skal vi arbejde med, siger han.

Pausestilling: 10-13

Mål for Nors: Sune Brink 6, Thomas Nielsen 5, Dres Johansen 4, Kasper Gravesen 4, Lasse Dieckmann 3, Lars Nielsen 1 og Morten Søndergaard 1.