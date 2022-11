Gigantisk mølledel er på farten

HANSTHOLM:Lidt over klokken ni tirsdag morgen satte den store blokvogn, der skal flytte nacellen til Vestas nye havvindmølle fra Hanstholm Havn til testcentret i Østerild sig i bevægelse.

De første meter af turen foregik langs kajen på havnen, men når først den store transport er kommet væk fra havneområdet, skal den i følge en Facebook-opdatering fra transportfirmaet Torben Rafn A/S, der står for transporten, køre ad landevejen forbi Ræhr og videre ad Hjardemålvej til Østerild. Her skal transporten køre ad Gl. Aalborgvej til testcentret.

Transporten af nacellen, der er mere end 20 meter lang og måler mere end 10 meter i højden og bredden, gør, at dele af vejstrækningen bliver periodisk spærret frem til cirka 12.00 til 13.00, fremgår det af opslaget.