Kom bagud efter et minut: Hanstholm fik point efter sen udligning

HANSTHOLM:Det var svære betingelser for Hanstholm IF, da de lørdag tog imod Højslev Station IF i Serie 2. Allerede efter et minut var der uoverensstemmelser i hjemmeholdet forsvar, og gæsterne kunne score til 0-1.

Herefter fortsatte Højslev Station IF med at være mest på bolden, men der blev ikke scoret yderligere i første halvleg.

- Det er klart, at vores gameplan gik lidt i stykker, fordi vi kom bagud så tideligt. Vi havde flere skader til dagens kamp, så vi havde aftalt at være mere afventende, og det lykkedes vi fint med, siger Træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

I anden havleg kom Hanstholm IF bedre med, og det gav pote efter 53 minutters spil. Her kom hjemmeholdet igennem på højre side, hvor bolden blev spillet tilbage til Martin Villumsen, der kunne udligne til 1-1. Men 11 minutter senere, var Hanstholm IF ikke opmærksomme ved et hjørnespark, og så stod der 1-2.

- Vi skiftede et par offensive spillere ind, og det gjorde, at vi vadede i chancer de sidste 20 minutter, siger Per Kristiansen.

På trods af flere gode muligheder lignede det længe, at det skulle blive til et nederlag for Hanstholm IF. Men i to minutters overtid blev bolden headet videre til Jonas Kjær Christensen, der kunne udligne til 2-2.

Kampfakta

Fodbold, serie 2

Hanstholm IF

Højslev Station IF

Resultat: 2-2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (1), 1-1 Martin Villumsen (53), 1-2 (64) og 2-2 Jonas Kjær Christensen (92)