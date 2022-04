Kom med bag kameraet på tosset aprilsnar

GÆRUP:Var det noget med simremad tilberedt i en bunke kompost?

Hvis du synes, det lyder en smule vanvittigt, så kan vi berolige med, at der blot er tale om en aprilsnar, udtænkt af de to Thy-virksomheder Champost og Hotel Thinggaard.

- Vi har lavet aprilsnar de seneste par år. Sidste år "lancerede" vi for eksempel kompost-wellness, og folk synes, det var virkelig sjovt. Vi fik faktisk også et par henvendelser fra folk, der ville høre, om ikke det kunne lade sig gøre i virkeligheden. Så i år skulle vi forsøge at videreudvikle og komme på noget nyt, fortæller Henrik Goul, indehaver af Champost.

Det blev til konceptet Restaurant Møg, en fiktiv restaurant, hvor maden langsomt tilberedes i kompostbunkerne, der har en kernetemperatur på omkring 50 grader.

- Vi ville finde nogen, der først og fremmest var med på ideen og kunne se det sjove i det, men også gerne en lokal. Og så kom vi i tanke om Hotel Thinggaard, og Michael (Thinggaard Madsen, red.) var straks med på ideen, siger Henrik Goul.

De to har skudt en video, hvor Michael Thinggaard Madsen i bedste tv-køkken-stil guider seerne igennem fremgangsmåden, når der skal laves mad i kompost.

Selvom det lyder helt vildt, så er der faktisk en my af sandhed i ideen bag spøgen, indrømmer Henrik Goul:

- Jeg havde faktisk talt lidt om at lave den slags event, måske sammen med Thy Race eller en anden event-arrangør i området. Sådan et arrangement, hvor man kunne gå i vildmarksbad med udsigt over fjorden, lave mad i kompostmilerne og få lidt jord under neglene, siger han.

Men hvorfor bruge tid på at lave den slags sjove indslag, når nu restauranten trods alt er fiktiv?

- Målet er at komme ud og give et smil på læben hos så mange som muligt, og så giver det forhåbentlig os og Hotel Thinggaard lidt opmærksomhed. Jeg synes, 1. april er en god anledning til at lave lidt sjov, for når man kigger sit feed igennem på de sociale medier til daglig, kan det godt blive lidt træls det hele. Så det at kunne give folk et smil på læben, synes jeg er en stor del af det, forklarer Henrik Goul.