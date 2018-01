Kom med til koncert med Villy Søvndal

SNEDSTED: Det var en veloplagt Villy Søvndal, der fredag aften skiftevis fortalte historier og sang foran de omkring 120 fremmødte til Snedsted FDF og Gymnastikforeningens arrangement med bandet Herreværelset. Herreværelset består af de tre gamle studiekammerater Jens og Niels Hjort-Petersen og Villy Søvndal. De tre har i de sidste to år rejst land og rige rundt, hvor de underholder med sange af særligt Halfdan Rasmussen og historier fra den tidligere udenrigsministers liv og karriere.

- Jeg kom jo i Folketinget samme år som Jacob Haugaard. Man siger jo, at én ulykke sjældent kommer alene, sagde Villy Søvndal fra scenen som indledning til en af sine mange historier.

Det er i det hele taget vigtigt for medlemmerne af Herreværelse, der i Snedsted var blevet reduceret til en duo, da Niels Hjort-Petersen var blevet forhindret, at der under koncerten hele tiden er et glimt i øjet.

- Det er morsomt at finde nogle sange, som vi synes er underfundige. Nu hedder vi jo også herreværelset, så det skal være sjovt, dog uden at blive lummert, fortalte Jens Hjort-Petersen.

- Jeg kan også bedst lide at være spontan, når jeg vælger, hvilke historier jeg vil fortælle. Der skal være en rød tråd, men jeg tilpasser dem også til publikum, sagde Villy Søvndal