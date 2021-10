Kom ned på jorden: Oprykkerne afsluttede med nederlag

Holstebro

Thisted FC

4-1

fodbold, jyllandsserie

HOLSTEBRO:I sidste spillerunde kunne Thisted FC lade champagnepropperne sprænge da de sikrede sig oprykning til jyllandsserie 1 med en spillerunde tilbage. Søndag skulle de så afslutte sæsonen med en kamp på udebane mod Holstebro. Der var hverken champagne eller fest og farver over den sidste kamp i sæsonen, for thyboerne tabte med 1-4.

- Det var fair nok, at vi tabte, men størrelsen på nederlaget var for stor. Det er okay at være skuffede lige nu, men når vi vågner op i morgen, kan vi stadig glæde os over oprykningen og en god sæson siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Thisted spillede en fin første halvleg, men kom bagud i det 21. minut, da Holstebro scorede kampens første mål. Kort før pausen fik Thisted så udlignet, hvilket skabte god stemning til halvleg.

Den gode stemning fra før pausen forsvandt dog hurtigt efter pausen, for i det 49. minut kom Holstebro foran efter klumpspil i feltet. Efter scoringen satsede TFC en smule mere offensivt, men i det 89. minut blev kampen afgjort, da Holstebro scorede på et straffespark. Nederlaget blev endnu større i kampens overtid, da hjemmeholdet scorede deres fjerde mål direkte på frispark.

- Det blev lidt noget rod for os i anden halvleg, siger Thorbjørn Larsen, der dog glæder sig over sæsonen som helhed.

- Vi har virkelig rykket os på mange parametre, siger han.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 (21). 1-1 Lucas Agesen (42). 2-1 (49). 3-1 (89). 4-1 (90).