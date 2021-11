Kommende Venstre-borgmester går gerne selv i stalden: - Det er vigtigt at have frirum i sit liv

SUNDBY THY: Da Niels Jørgen Pedersen gik i 6. klasse på Tilsted Skole, skrev han en stil om, hvor han så sig selv som voksen.

- Jeg har den stadig, og jeg fandt den frem her for nogle år siden. Når jeg læser den, kan jeg se, at mange af de ting, jeg ville dengang, de er også blevet sådan, fortæller han.

Han voksede op i et parcelhus i Tilsted, men den lidt nørdede dreng drømte om noget større. Især når han besøgte bedsteforældrene og farbrødrene på deres gårde på landet.

- Det eneste, jeg ønskede hele min barndom, var at bo på landet. Jeg kan ikke huske en tid, hvor min drøm ikke har været at blive landmand, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer:

- Hele min skolegang handlede faktisk bare om at komme igennem, så jeg kunne komme videre på landbrugsskole.

På landbrugsskolen var han ”bydrengen, der ikke talte dialekten”. Det image hjemsøger ham stadig af og til.

- Jeg løber nogle gange ind i folk, der ikke tror på, at jeg nogensinde går i stalden selv. Men jeg går faktisk i stalden hver morgen klokken 6, og fejer selv ind til køerne, inden jeg går i seng ved midnat, siger han.

Men efter nytår kan det meget vel blive nødvendigt at uddelegere morgenrøgtningen.

Som nyvalgt borgmester i Thisted Kommune kommer der nemlig en række nye opgaver på bordet.

- Jeg tror på, at jeg kan være en samlende borgmester, siger han og uddyber:

- Politik skal ikke kun handle om det, vi er uenige om. Vi skal også huske at arbejde sammen om det, vi er enige om, for gennem det arbejde oplever man af og til, at man finder enighed om de ting, man ellers umiddelbart var uenige om, siger han.

Niels Jørgen Pedersen har de seneste fire år varetaget posten som viceborgmester i Thisted Kommune, og inden da har han også taget sin tørn som menigt kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre.

Er det ikke lidt en kliché, at man er landmand og stiller op for Venstre?

- Jo. Jeg kan da godt se det. Venstre udspringer jo af landbruget og skulle varetage bøndernes interesser, som et modsvar på det gamle Højre, der repræsenterede borgerskabet, siger han og fortsætter:

- Venstre har bevæget sig meget fra det højskole-Venstre, der fandtes på min fars og bedstefars tid. Det er som om, tonen er blevet lidt skarpere de seneste år. Men jeg tror på grundideen om, at man skal have lov til at træffe beslutninger om ens eget liv, samtidig med at vi skal hjælpe dem, der ikke kan selv, siger han.

Interessen for politik strækker sig helt tilbage til barndommen:

- Jeg kan huske, hvordan jeg som knægt skrev til alle de forskellige partier og bad om at få tilsendt deres partiprogrammer. Så ventede jeg ellers spændt ved postkassen, når de tykke konvolutter begyndte at komme dumpende, fortæller han.

Han blev formand for den lokale landboforening og var samtidig medlem af den lokale vælgerforening for Venstre.

- Men jeg har ikke altid været medlem af Venstre. Der har også været en periode, hvor jeg har meldt mig ud, fordi jeg synes, tingene var ved at skride i en forkert retning. Det var dog, da jeg var yngre og lidt hurtigere til at reagere, siger han.

I dag er han dog ikke i tvivl om, at det er Venstre, han passer bedst ind i.

- Jeg synes, der i nogle af de andre partier kan være lidt tendens til at gå på række. I Venstre er der mere plads til, at man kan være den, man er, siger han.

I en årrække var det dog det landbrugsorganisatoriske, der kom før det politiske.

Niels Jørgen Pedersen blev først valgt til bestyrelsen i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, året efter blev han viceformand og to år derefter kunne han sætte sig i formandsstolen efter at have vundet et kampvalg over sin modkandidat Martin Merrild.

Arbejdet som formand for en stor organisation har selvsagt givet ham ledelseserfaring, som han håber at trække på i sit nye hverv. Men det har også givet ham indblik i, hvordan han fremstår i andre menneskers øjne.

- Jeg kan godt virke voldsom på andre, også selvom jeg ikke selv ser mig selv som sådan. Ting kan godt løbe af med mig, når jeg bliver engageret, siger han og tilføjer:

- Jeg er også frygtelig utålmodig. Når først, vi har valgt en retning og ved, hvor vi gerne vil hen, så lad os da komme ud af starthullerne.

Nu kommer han i en rolle, hvor flere mennesker end nogensinde før vil have en holdning til ham og den måde, han forvalter sin post på.

- Jeg er hudløst ærlig, og måske bliver jeg derfor af nogle set som ham med de markante holdninger, der er lidt hurtig i replikken. Nogle mener også, at jeg er lidt arrogant, fordi jeg kan være tilbageholdende overfor mennesker, jeg ikke kender. Den karakteristik irriterer mig en lille smule, siger han og fortsætter:

- Hvis du spørger ude i byen, så vil nogle sige at ”han vil bare have det, som han selv synes, han er så firkantet”. Det har jeg faktisk et behov for at modbevise, for i virkeligheden er jeg meget lidt styrende.

Det kan de ansatte hjemme på Elvinesminde skrive under på, forsikrer han. For godt nok bliver der også talt politik, når han går i stalden og røgter de 190 malkekøer, men gården er også et frirum:

- Når jeg kommer ud i stalden, er det næsten meditativt for mig. Det er blandt andet også derfor, jeg har hest, siger han og uddyber:

- Hestene giver mig en mulighed for at komme væk fra både politikerlivet og landbruget. Jeg tror, det er vigtigt at have den slags frirum i sit liv, siger Niels Jørgen Pedersen, der fik sin første hest som 10-årig.

I mange år var det varmblodsheste, der drev interessen, men nu har Niels Jørgen Pedersen kastet sig over travsporten.

- For to år siden arvede jeg nogle penge fra min afdøde farbror. Og i stedet for, at de bare forsvandt ind i den daglige drift, så besluttede jeg mig for at købe en travhest, fortæller han.

Den ene travhest er i dag blevet til en hel travstald med 13 travheste, og det var et stolt øjeblik, første gang én af staldens heste krydsede målstregen.

At vinde et travløb er dog en ganske anden disciplin end at vinde kapløbet om en borgmesterpost.

- Jeg synes ikke, man kan sætte de ting, jeg har opnået i mit liv, overfor hinanden. Da jeg var dreng, var det stort for mig at komme på landbrugsskolen, og da jeg blev valgt som formand for Landbrug & Fødevarer, var det også rigtig stort, men på en anden måde, siger han og fortsætter:

- Når det kommer til borgmesterposten, så ser jeg det som, at jeg har fået en opgave, og den opgave skal nu løses. Den dag, den er løst, der kan vi snakke om en bedrift.

Om det er det politiske kald eller livet som landmand, han føler stærkest for, kan han ikke umiddelbart give et klart svar på. Én ting er dog sikker:

- Landbruget har altid været fundamentet i mit liv, og den dag, hvor jeg ikke længere er i politik, vil jeg stadig være landmand.

Niels Jørgen Pedersen er gift med Annemarie Smalbro Pedersen. Sammen har de fire voksne børn i alderen 22 til 31 år.