Kommentar: Der skal mere til end New York Times, før ros stiger os til hovedet i Thy

THY:”Hvis dette var sket, imens jeg var “københavner“, så drak vi bobler nu...”

Sådan skrev Thisted Kommunes egen turistchef Mai Manaa mandag i en kommentar på Facebook til nyheden om, at Thy er på The New York Times’ liste over 52 steder i verden, som den amerikanske avis anbefaler sine læsere at besøge til en bæredygtig ferie.

Med andre ord dansede ikke engang den ellers pænt løsslupne og bramfri turistchef på bordene og drak årgangschampagne af flasken, selv om det på mange måder ville være en ganske rimelig reaktion. Tag ikke fejl. Det er kæmpestort og ubetalelig reklame for Thisted Kommune som turistdestination, at et af verdens største og mest toneangivende medier har Thy placeret som nummer 27 på listen.

Mandagens nyhed er den foreløbige kulmination på den udvikling, Thy har gennemgået over det seneste årti. Udtryk som ”Udkantsdanmark” og ”den rådne banan” fortoner sig allerede som ekkoer fra fortiden på en egn, der over de senere år - med rette - har vundet ny selvtillid. Intet ungt menneske, der flytter fra egnen for at studere, vil i dag skamme sig over at sige, at han eller hun kommer fra Thy. Tværtimod vil ophavet blive afsløret med en vis stolthed - og chancen for at lokke storbykæresten med tilbage til hjemegnen, når der skal stiftes familie, er i hvert fald ikke blevet mindre, efter Thy er blevet hipt.

Men her stopper det heldigvis også. Vi thyboer er besindige mennesker med fødderne solidt plantet i mulden. Så stoltheden vil aldrig kamme over i overmod og overdreven selvglæde. New York Times er godt nok en global sværvægter, men der skal trods alt stadig mere til end ros i et verdenskendt medie, før det for alvor vil stige en thybo til hovedet.

Newyorker-avisen læses over hele verden. Derfor er den reklameværdi, som placeringen på listen repræsenterer, ikke bare begrænset til det amerikanske marked. Thy er med placeringen på listen blevet brandet globalt. Hvor mange turister, den slags kan konverteres til, er vanskeligt at sige. Men sikkert er det, at hæderen ikke kun har betydning for turismen. Den betyder endnu et skud selvtillid til egnen og dens beboere. Og det skader i hvert fald heller ikke for kommunens evne til at gøre sig attraktiv for tilflyttere.

Under alle omstændigheder kipper vi her på Nordjyske med flaget for den flotte hæder. New York Times har ret. Thy er i den grad et besøg værd.