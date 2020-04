Kommunalt ansatte tilbydes test for coronavirus

THISTED:Alle medarbejdere i social, sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune bliver nu tilbudt at blive testet for coronavirus, uanset om de har symptomer eller ej.

Det oplyser kommunen lørdag i en pressemeddelelse

Tilbuddet er led i den teststrategi, som sundhedsmyndighederne er i færd med at rulle ud i samarbejde med regionerne.

Fra start kan ansatte fra social-, sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune nu registrere sig og derefter blive testet i det opstillede testtelt på havnen i Thisted, allerede fra tirsdag morgen.

- Det er tilbud til alle vores ansatte i vitale områder, det vil sige social-, sundheds- og ældreområdet. Den gradvise genåbning af Danmarks skal gå hånd i hånd med, at vi tester flere og flere for COVID-19, og det bidrag kommer vi meget gerne med, udtaler Tue von Påhlman, direktør for social og sundhed i Thisted Kommune, i pressemeddelelsen.

- Derfor er det selvfølgelig godt, at man nu kan få et svar på, om man er positiv med COVID-19, fordi flere måske går rundt og bekymrer sig, uden at mærke egentlige symptomer, tilføjer han.

Alle medarbejderne får i starten af næste uge besked i deres e-Boks om, at det nu bliver muligt at blive testet. I vejledningen står der også, hvordan de registrerer sig, hvis de ønsker at blive testet.

Testen foregår fysisk i testteltet på havnen i Thisted, der er det nye telt - teltet ved Regionshospitalet tester fortsat ansatte ved regionen og borgere med lægehenvisninger.

Region Nordjylland står for at gennemføre testen, mens Statens Serum Institut har stillet materiel til rådighed.

Det er i nu oprettet 16 testfaciliteter med hvide telte rundt om i landet. Målet er at kunne teste op mod 20.000 personer pr. dag i de nye testtelte.