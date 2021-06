Kommune anker dom i sag om hobbyfotograf: Vi mener, vi har en god sag

BEDSTED:Thisted Kommune har besluttet at anke byrettens dom i en sag om sygedagpenge, som fagforeningen 3F har anlagt på vegne af Torben Hedegaard, Bedsted.

Mogens Kruse Andersen, direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune, siger:

- Dels mener vi, at vi har en god sag. Der var en af de tre dommere, der frikendte kommunen helt, og to, der bare hjemsendte sagen til fornyet behandling. Og dels anser 3F sagen som en principsag, og så har vi brug for en klar, juridisk afgørelse.

Sagen stammer tilbage fra oktober 2019, hvor Thisted Kommune med kort varsel besluttede at lukke for sygedagpenge til Torben Hedegaard, der på det tidspunkt havde været sygemeldt et par år. Det skete på baggrund af et anonymt brev om, at han solgte fotos via Facebook.

Torben Hedegaard var på det tidspunkt i praktik hos Jem og Fix i Nykøbing med henblik på afklaring til et fleksjob. Han har en anerkendt arbejdsskade med smerter i lænden og nakken, der betyder, at han ikke kan klare et fuldtidsjob. Det praktikforløb fik han besked på at afbryde. I stedet blev han henvist til at søge om kontanthjælp.

Thisted Kommune mente, at hans funktionsevne næppe var så dårlig, at han ikke ville kunne forsørge sig selv, når han kunne gå og tage naturfotos.

To af de tre dommere ved retten i Holstebro gav dog Torben Hedegaard og 3F medhold i, at der er forskel på funktionsevne og arbejdsevne. At man kan noget i sin fritid, er ikke ensbetydende med, at man kan omsætte det til arbejdsevne.

Retten hjemviste dermed sagen til fornyet behandling i Thisted Kommune.

Torben Hedegaard fik dog ikke medhold i sagens hovedpåstand, nemlig at han på det tidspunkt opfyldte betingelserne for fleksjob. Han fik heller ikke medhold i, at Thisted Kommune skulle anerkende, at han fortsat opfyldte betingelserne for at modtage sygedagpenge.

3F anser sagen for principiel, og fagforeningen ønskede med en retsafgørelse at få præciseret grænserne mellem fritids- og arbejdsliv.

Torben Hedegaards største ønske er fortsat at få et fleksjob. Han kunne ikke holde ud at være i kontanthjælpsystemet, så de seneste år har han forsøgt at klare sig ved at sælge plakater og naturfotos i det omfang, han kan holde til det.

Han er rigtig træt af hele sagen og har tidligere udtalt til Nordjyske:

- Det er en forfærdelig sag. Det er bagateller, det hele handler om. Jeg går rigtig meget i naturen og så har jeg mit kamera med, det er en helt naturlig ting for mig. Det er jo en hobby, det er ikke en skid andet.

Torben Hedegaard ønskede tirsdag aften ikke at kommentere Thisted Kommunes beslutning om at anke sagen, da han endnu ikke havde talt med 3F om situationen.

Ikke bare denne sag

Når sagen skal gå om i landsretten, risikerer Thisted Kommune i princippet, at dommerne ender med at give Torben Hedegaard ret i større omfang, end byretten gjorde.

Til det siger Mogens Kruse Andersen:

- Siger landsretten, at det er sådan, det er, så er det helt, som det skal være. Det er ikke vores opgave at tage en ydelse fra en borger eller give en borger en ydelse uretmæssigt. Vores opgave er at få en klar afgørelse, og denne her sag er ikke særlig tydelig. I og med at 3F mener, den er principiel, så er det ikke bare denne her sag, det handler om. Det kan hurtigt blive en afgørelse, der får betydning for landets øvrige kommuner. Derfor er vi nødt til at få en klarere afgørelse.