Kommunen indfrier gæld på 63 millioner kroner: - Nu skal der skal der balance i driften

HANSTHOLM:20. december får Thisted Kommunalbestyrelse det sidste ord i sagen om kommunens økonomiske hjælpepakke til Hanstholm Havn. Den er nødvendig for at havnen fra årsskiftet kan ændre status fra kommunal selvstyrehavn til fremover at være en kommunal havn.

Forudsætningen for at det kan ske, er at havnens akkumulerede underskud, som ved årets udgang beløber sig til 63 mio. kroner, bliver indfriet. Pengene til det finansieres med en tillægsbevilling, der kom på plads under et møde 9. december, hvor samtlige kommunalbestyrelsens partier - og dermed også de partier, der stod bag det enige forlig om kommunens 2023-budget, deltog.

Øvelsen krævede ekstraordinært en genåbning af 2023-budgettet før tillægsbevillingen var på plads, finansieret blandt andet ved at udsætte etableringen af Sennels Børnehave med et år og gennem blandt andet besparelser på udvendigt vedligehold, asfalt, vejanlæg og nedrivningspulje.

På ugens møde indstillede økonomiudvalget, at kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevillingen.

- Den helt store opgave venter i 2024. Der skal findes redskaber til at sikre positiv drift af havnen. Balance i driften er en bunden opgave, som skal løses. Og det gør vi, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

Han peger desuden på den udfordring, der ligger i at finde pengene til til at afdrage på de lån, der er optaget til havneudvidelsen. Her skal årligt bruges 22 mio. kroner.

- I bund og grund handler det om at sikre, at det ikke bliver borgerne i Thisted Kommune, der skal betale regningen for, at vi har fået en større havn, siger borgmesteren.

Niels Jørgen Pedersen forventer, at økonomiudvalget på sit næste møde laver en kompetenceplan, som fordeler opgaver og ansvar for havnens fremtidige drift.

- Det vil være vigtigt, at både økonomiudvalg og kommunalbestyrelse bliver løbende orienteret om driften, siger Niels Jørgen Pedersen og understreger, at det ikke bliver politikerne, der skal detailstyre havnen.

- Selv om havnen bliver kommunal, vil der fortsat være en organisation på havnen til at varetage driften, samt stå for den daglige markedsføring. Men tænker vi markedsføring i større sammenhæng i forhold til de udviklingsinitiativer, der skal sikre ny aktivitet, har kommunen de større muskler, der i samarbejde med havnen, skal styre de projekter, siger Niels Jørgen Pedersen.

Borgmesteren understreger, at kommunen ikke kan leve med en havn med årlige underskud, som skal betales af borgerne.

- Vi skal skabe en sund drift, og med kommunens overtagelse af havnen er der skabt sikkerhed for driften. Og med den sikkerhed vil det være nemmere at tiltrække de aktører, der kan bidrage til at skabe ny udvikling.