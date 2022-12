Kommunens brud med turistforening chokerede. Men det kan blive en kæmpe fordel, erkender formanden

THY:Mindre end et år efter, at Thisted Kommune havde forhøjet det kommunale tilskud til Thy Turistforening, besluttede kommunalbestyrelsen helt at fjerne tilskuddet. I stedet skal Destination Nordvestkysten have flere penge.

- Det kom som lyn fra en klar himmel, sagde turistforeningens formand, Michael Thinggaard på mandagens ekstraordinære generalforsamling efter det overraskende kommunale brud med turistforeningen.

Michael Thinggaard havde dog haft drøftelser borgmester Niels Jørgen Pedersen, som luftede ideer om et nærmere samarbejde mellem kommunen og destinationsselskabet:

- Men jeg var af den opfattelse, at det var noget, der lå langt ud i fremtiden.

Michael Thinggaard og resten af bestyrelsen for Thy Turistforening besluttede sig imidlertid for at gå konstruktivt ind i sagen.

- Det ville være meningsløst at gå på barrikaderne, når et enigt byråd står bag. Og efter at have tænkt sagen igennem, nåede vi frem til, at modellen kan blive en kæmpe fordel. Det er en Thy Turistforening version 2.0, sagde han.

Kontingent i arbejde

Thy Turistforenings turistkontor er lukket. Men to af de fem medarbejdere, turistchef Mai Manaa og souschef Karina Dam Sørensen, har fået nyt job i destinationen, med fyret i Hanstholm som kommende arbejdssted.

Turistforeningen skal altså ikke længere være arbejdsgiver. Men foreningen har kontingentindtægter på 466.000 kr., der direkte vil kunne arbejde for events eller andre projekter til fordel for turismen. Det skal ske i samarbejde med destinationen - eller, hvis man på et tidspunkt skulle foretrække det - en anden samarbejdspartner.

- Jeg synes, det er brandvigtigt, at vi fortsat har en forening, der kan arbejde for turismen. Vi har ingen store turistvirksomheder til at markedsføre Thy, men turistforeningen kan blive et stærkt talerør i tæt kontakt med destinationen. Vi kan få en slags fond, som kan samle penge, der kan støtte markedsføring og turismeprojekter, sagde Michael Thinggaard.

Med de ekstra 1,5 mio. kr. fra Thisted Kommune vil kommunen i alt bidrage med 3,2 mio. til Destination Nordvestkysten. Og Thisted bliver nu den af de fem kommuner i destinationen, der giver mest til samarbejdet - hvor den før bidrog med mindst.

- Jeg ikke i tvivl om, at Thy får endnu mere ud af det med to medarbejdere i Thy. Og det juridiske og så videre, som er svært for en lille forening, det kan vi gå ind og hjælpe Thy Turistforening med, sagde Peter Krusborg, direktør for Destination Nordvestkysten, på generalforsamlingen.

Thy Guiden

Men ikke alt bliver som før. Ifølge direktøren vil destinationen således ikke bidrage til produktionen af Thy Guiden. Og fremtiden for denne tryksag, som turistforeningen plejer at stå for, var noget af det, som flere af medlemmerne stillede spørgsmål til på generalforsamlingen.

Og turistforeningen ser ind i et større underskud som følge af Thisted Kommunes brud med foreningen.

- Det underskud må kommunen da æde, sagde en af deltagerne.

Foreningen har søgt kommunen om underskudsdækning. Men Michael Thinggaard mener at udsigterne til et positivt svar nok ikke er gode - i lyset af krisen i forhold til Hanstholm Havn.

Trods disse og andre kritiske røster til turistforeningens nye status endte forslaget om vedtægtsændringer med at blive vedtaget næsten enstemmigt. 152 stemte for og kun to imod på generalforsamlingen, der fandt sted i Thy Natur og Eventcenter på Bjerget.

Kun godt 40 medlemmer deltog i mødet, men antallet af stemmer afhænger af kontingentets størrelse.