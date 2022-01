Sosu-elever er en mangelvare - her får de løn under hele uddannelsen

THY-MORS:- Det er klart, at det er en ekstra udgift, men på den anden side så er det nødvendigt. Vi synes ikke, vi har råd til at lade være. Det er penge, vi er nødt til at finde.

Sådan lyder det fra Anne Fink, sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune, i en kommentar til, at både Thisted og Morsø kommuner har valgt at betale sosu-elever løn under hele deres uddannelsesforløb.

I begge kommuner har man det seneste års tid eller halvandet for første gang oplevet, at det har været sværere at fylde de elevpladser, hver enkelt kommune er dimensioneret til at have.

Henning Sørensen (V), formand for det sociale udvalg i Morsø Kommune, siger:

- Vi kommer ikke uden om, at vi er udfordret i forhold til at få de medarbejdere, vi har brug for. I det sidste halvandet års tid har vi haft svært ved at få alle de elever, vi gerne vil have. Samtidig er der mange ansatte i ældreplejen, der har en alder, hvor de snart træder ud af arbejdsmarkedet, og det kniber med at få lige så mange ind i den anden ende. Derfor har man valgt at se på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at komme ind og være social- og sundhedsassistent. Det med løn er en af de ting, vi prøver.

ELEVLØN I STEDET FOR SU Thisted og Morsø kommuner har besluttet at tilbyde elevløn til alle, der bliver optaget på grund- og hoveduddannelsen til social- og sundhedshjælper eller - assistent på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, hvis de har en ansættelsesaftale med en af de to kommuner. Det gælder, uanset hvilken af de to uddannelser, man vælger, og uanset om man er over eller under 25 år. I forvejen forpligter en aftale mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Kommunernes Landsforening kommunerne til at betale løn til den del af social- og sundhedsassistent-eleverne, der er over 25 år. Elevlønnen vil på de 20 ugers Grundforløb 2 ligge på mellem ca. 12.000 og godt 21.000 kroner før skat alt efter elevens uddannelsesvalg, alder og erfaring. I Morsø Kommune gives der garanti om job efter endt uddannelse. VIS MERE

Elevløn er dog blot ét af de tiltag, Morsø Kommune gør for at skaffe nye elever og sikre, at de også gennemfører uddannelsen. Kommunen har løbende optag af nye elever ud over de fastlagte optagelsestidspunkter, og man gør meget for at skræddersy forløb til den enkelte.

- Der bliver virkelig arbejdet langt i forhold til at lave individuelle aftaler, siger Ann Lisbeth Martinussen, chef for Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering i Morsø Kommune.

- Hvis du for eksempel lige står og mangler lidt erhvervserfaring, så kan vi lave en aftale om, at du bliver ansat et sted, og så har vi en elevplads til dig til augustholder for eksempel. Det er en win-win situation for begge parter, fastslår hun.

At Morsø Kommune nu også siger, at der er ansættelse til eleverne, når de færdige, ændrer i virkeligheden ikke så meget.

- Det er nyt, at vi siger det så konkret. Men man kan sige, at vi har rekrutteret og holdt fast i nærmest alle de hænder, vi kan komme til, siger Ann Lisbeth Martinussen.

Udfordringen med at rekruttere medarbejdere er vokset i det sidste år eller to.

- Det sker nu, at vi har opslag oppe, hvor vi ikke får det ansøgerfelt, som vi har brug for. Det er en virkelighed, vi står i, siger ældrechefen.

Prøver at fjerne barrierer

Også i Thisted Kommune sættes der ind på mange fronter, når det gælder om at tiltrække og fastholde nye sosu-elever. Både Thisted og Morsø kommuner har særdeles gode resultater i forhold til at sikre, at de elever, der starter på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg også gennemfører deres uddannelse.

- Det er en stor indsats, vi gør for det, og der er lønnen bare en del af det, så det i hvert fald ikke er det, der står i vejen, siger Anne Fink og fortsætter:

- Vi arbejder på alle fronter. Har man nu ikke dansk som modersmål, hvordan er det så, vi understøtter det? Og har man problemer med ordblindhed, hvordan er det så, vi støtter op om det? Vi prøver virkelig at fjerne alle de barrierer, vi kan se, der kunne være.

Sundheds- og ældrechefen fastslår, at man i Thisted Kommune klart oplever, at det er sværere at rekruttere social- og sundhedsassistenter og -hjælpere nu, end det var for bare to år tilbage.

- Vi oplever også, at vi er nødt til at tænke anderledes både på opgaveløsningen og på, hvordan vi bruger de forskellige faglige kompetencer, så vi virkelig får brugt folks kompetencer bedst muligt. Vi har også lidt flere uuddannede ansat nu, end vi tidligere har haft, simpelthen fordi vi har haft svært ved at rekruttere faguddannede, fortæller Anne Fink. Hun fortsætter:

- Vi har jo rigtig mange ambitioner for, hvordan vi bliver ved med at udvikle ældreområdet og sikre en god og værdig ældrepleje, og der er veluddannet, kvalificeret og motiveret personale jo hele grundstenen. Så hvis vi står og har vanskeligheder ved at rekruttere, så kan vi ikke rigtig lykkes med noget af alt det andet, vi gerne vil. Så det er klart, at det, vi er mest optaget af i ledergruppen på ældreområdet lige nu, det er, hvordan vi lykkes med at rekruttere.