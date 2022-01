Kommuner jagter varme hænder: SOSU-elever får løn under uddannelse

THY-MORS:Elevløn til alle uanset alder i Thisted og Morsø kommuner i stedet for SU skal sikre større optag på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg i forbindelse med grund- og hoveduddannelsen til social- og sundhedshjælper eller -assistent.

Det fortæller de to kommuner og uddannelsesstedet i en pressemeddelelse.

En af dem, der ser muligheder i uddannelsen på de nye vilkår er 43-årige Jette Harregaard fra Sjørring i Thy. Hun har de seneste knapt 10 år arbejdet på et lager, men går her i januar i gang med grundforløbet til SOSU-uddannelsen:

- Med de vilkår, der nu er givet, så blev det her en reel mulighed for mig. Jeg har familie og alt hvad der følger med af økonomiske forpligtelser, så jeg ville ikke have valgt at begynde på SU. Det var ikke en mulighed, men nu kan vi som familie stadig bo og leve, selv om jeg gør noget andet og uddanner mig. Det motiverede mig rigtig meget til at gå i gang, fortæller hun i pressemeddelelsen om udsigten til elevløn.

Den betyder, at hun kun kommer til at gå lidt ned i indtægt sammenlignet med det tidligere job.

Trepartsforhandlingerne mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Kommunernes Landsforening forpligter kommunerne til at betale løn til dén del af SSA-eleverne, der er over 25 år. Men de to kommuner tilbyder derudover elevløn fra starten af uddannelserne, uanset om man er over eller under 25 år. Elevlønnen vil blive tilbudt, hvis man bliver optaget på Social- og Sundhedsskolen STV, og man har en ansættelsesaftale med enten Thisted eller Morsø kommuner. Elevlønnen vil på de 20 ugers Grundforløb 2 ligge på mellem ca. 12.000 og godt 21.000 kroner før skat alt efter elevens uddannelsesvalg, alder og erfaring. Ud over de fastlagte optagelsestidspunkter til uddannelserne er der mulighed for løbende optag.

Der tilbydes et sammenhængende uddannelsesforløb. Dermed betales der også løn til eleven i de overgange, der kan ligge mellem Grundforløb 2 og Hovedforløb. Det forudsættes dog af, at eleven kommer ud i snusepraktik på det praktiksted, hvor vedkommende skal begynde i hovedforløbet.

Eleverne vil være ansat ved de to kommuner, og i Morsø Kommune gives der tilmed garanti om job efter endt uddannelse. Centerchef for Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering i Morsø Kommune, Ann Lisbeth Martinussen, er glad for, at eleverne har taget godt imod de nye muligheder:

- Der er løbende optag ud over de fastlagte optagelsestidspunkter, og vi ser allerede mange flere henvendelser med elevkontrakter til følge. Det at modtage løn frem for SU i 20 uger og en sikring af et samlet uddannelsesforløb og jobgaranti skaber ro og tryghed for den enkelte. Energien og fokus kan i højere grad lægges i uddannelsen, siger hun.

I Thisted Kommune peger Sundheds- og Ældrechef Anne Fink på nødvendigheden i at finde mange veje til at skaffe dygtige og motiverede medarbejdere:

- Vi kan se, at udfordringen med at rekruttere faguddannet personale er en af de største udfordringer, som vi står med. Derfor er det vigtigt, at vi ikke udelukker nogen fra at kunne tage den ønskede uddannelse pga. udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Løn under uddannelse er - sammen med det tætte samarbejde omkring eleven mellem skole og kommune - med til at skabe attraktive elevforløb, siger hun i pressemeddelelsen.

Både Grundforløb 2 og det efterfølgende hoveduddannelsesforløb vil for eleverne i begge kommuner hovedsaligt foregå hos Social- og Sundhedsskolen STVs afdeling i Thisted. Og her glæder direktør Jakob From Høeg sig over det gode samarbejde med de to kommuner:

- Vi oplever på skolen, at begge kommuner læner sig virkelig meget frem i opgaven med at rekruttere elever. Vi ser stor fleksibilitet og en vilje til at afprøve alle muligheder for at finde de velfærdsmedarbejdere, der er brug for nu, og endnu mere i de kommende år. Med tilbuddet om løn til alle elever på GF 2 løfter kommunerne vores uddannelser endnu en tak opa, siger han.

Der starter grundforløb op fire gange om året.