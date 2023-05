Kompasset er rettet ind: Ny virksomhed i vild vækst

THISTED:Planerne var store, og det samme var ambitionerne, da Kian Dinsen og Emil Durhuus, som nybagte studenter tilbage i 2020 gik all in for at realisere drømmen om at drive selvstændig virksomheden, som de havde udviklet i løbet af gymnasieårene.

Begge havde flair for telefonsalg, og talentet kom for alvor til udfoldelse under de skrå vægge på Emil Durhuus' værelse med et delt headset og en fælles computer som vigtige arbejdsredskaber.

Salgstalentet gik ikke upåagtet hen. I hvert fald så Lars Durhuus, Emils far, mulighed for at bygge videre på knægtenes slagstalenter. De blev hentet ned fra loftsværelset og placeret i et 240 kvadratmeter stort kontor. Her blev de del af et nyt firma startet på grundlag af en kundeportefølje, Lars Durhuus havde med fra et tidligere firma.

- Det var lidt af en koldstart, fortæller Lars Durhuus om den rejse, der tog sin begyndelse i august 2021, da virksomheden Kompas360 blev etableret med tre medarbejdere. Foruden Lars Durhuus var det Emil Durhuus og Kian Dinsen, dengang henholdsvis 20 og 19 år.

- Vi havde nogle planer og ambitioner, men ingen erhvervserfaring. Det havde Lars, fortæller de to, som halvandet år senere kan glæde sig over, at trioen under et rummede de kvaliteter, der skaber en vækstvirksomhed.

Kompas360 er på halvandet år vækstet kraftigt både målt på medarbejdertal og omsætning, fortæller Kian Dinsen, tv., Emil Durhuus og Lars Durhuus, som har været med siden det hele for alvor tog fart i 2021. Foto: Bo Lehm

Godt nok vidner den første årsrapport om det modsatte. Årsresultatet blev et minus på 127.787 kroner, men af ledelsesberetningen fremgår klart, at der fokuseres på fremgang.

"Underskuddet i 2021 kan henføres til udvikling af egne digitale produkter, som i 2022 implementeres i virksomhedens produktmix og salg. Produkterne har stort markedspotentiale og ledelsen forventer markant vækst på omsætning bl.a. baseret på disse produkter", står der at læse i årsrapporten, hvor de væsentligste aktiviteter for Kompas360 Web og Marketing ApS er "udvikling af hjemmesideløsninger, webshops samt digital strategi, herunder online markedsføring og annoncering på vegne af virksomhedens kunder".

Årsrapporten for 2022 er på trapperne, og den vil fortælle, at tingene har udviklet sig som forventet. Årsomsætningen er på knap fem mio. kroner før skat - og der er plus på bundlinjen.

- Det er ikke stort, men vi har vist, at vi vækster. Det har kostet noget at sætte det rigtige hold. Vi har taget nogle tunge etableringsomkostninger. Især til investering i menneskelige ressourcer, forklarer Lars Durhuus.

2023-resultatet tegner også godt. I år til dato ligger omsætningen på omkring fire millioner med en forventning om en fordobling inden årets udgang og med et markant bedre resultat på bundlinjen.

Kian Dinsen og Emil Durhuus var allerede i gymnasiet enige om, at de ville være selvstændige. Foto: Bo Lehm

- Når vi kommer til 1. september, har vi skabt det fundament, der skal bygges videre på. Første halvår af 2023 har også budt på store investeringer, men fra september begynder vi for alvor at generere overskud, siger Emil Durhuus. Til den tid vil der, når de senest ansatte er tiltrådt, være 12 på lønningslisten plus tre til fire eksternt tilknyttede medarbejdere.

Det er antallet, virksomheden vurderer at der er grundlag for i Thisted, men allerede i 2024 planlægger Kompas360 at sætte en ny retning for fortsat vækst. Der skal etableres en afdeling i Aarhus, men med Thy-DNA.

- Vi er nødt til at tænke i de fortsatte muligheder for at rekruttere medarbejdere. Både med formelle og tillærte kompetencer. Det er en af grundene til, at vi ser mod Aarhus, siger Lars Durhuus.

Virksomheden har kunder over hele landet, men de fleste er små og mellemstore virksomheder i Nordvestjylland, som ikke i deres egne organisationer har de kompetencer, Kompas360 tilbyder indenfor web, marketing, software og branding.

Ud over den del af forretningen kommer Kompas360 inden længe med et nyt, lokalt udspil, "Made in Thy", et kampagnetilbud til en samlet markedsføring af virksomheder i Thy. Planen er at samle 100 til 200 virksomheder som hver især profileres individuelt på en fælles platform.

- "Made in Thy" bliver en realitet, siger Kian Dinsen og tilføjer, at et godt udgangspunkt for kampagnen er at tage afsæt blandt de lokale virksomheder, Kompas360 allerede samarbejder med.