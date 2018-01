Konkurs afværget - købmand bliver

VESTERVIG: Igennem 20 år har 52-årige Rose Borchert og hendes mand Dieter drevet købmandsforretning i Vestervig.

I slutningen af sidste uge så de ud til at det var slut. Rose Borchert havde nemlig forhandlet med en anden købmand fra egnen om, at hun ville lade sin forretning gå konkurs, hvorefter den anden købmand, der i forvejen har butikker på egnen, ville tage over.

Men hun fortrød.

- Det var meningen, at jeg og mit personale skulle fortsætte i butikken. Men i sidste øjeblik gik det op for mig, at der i den nye konstruktion ikke var plads til hverken mig eller personalet. Nogle af mine ansatte har været her i butikken i 15 år. Så det ville jeg ikke. Det er jo mit livsværk, fortæller Rose Borchert.

Det er en dalende omsætning i butikken, der har fået Rose og Dieter Borchert til at se sig om efter en køber af butikken. Igennem fire måneder har både den interesserede købmand, ægteparrets revisor og det lokale byfornyelsesselskab arbejdet på en løsning.

Og løsningen har været så fremskredent, at grossisten Supergros i sidste uge indgav en konkursbegæring mod butikken på grund af manglende betaling for varer. Konkursen var en del af planen.

- Så var det jo også slut med at få varer til butikken. Samtidigt havde jeg fået at vide, at jeg ikke måtte udtale mig om sagen til kunderne. Så jeg smilede bare. Men det var et stift smil. Jeg var faktisk så langt, at jeg i fredags gav kunderne en æske chokolade og takkede dem for, at de har været så trofaste kunder. Men jeg måtte ikke fortælle dem hvorfor, fortæller Rose Borchert.

I dag virker hun lettet.

I løbet af den forgangne weekend fandt parret pengene til at betale gælden hos Supergros, og mandag blev konkursen afværget.

I næste uge kommer der nye varer til butikken, og nu håber Rose og Dieter Borchert, at kunderne fortsat vil bakke op om forretningen.