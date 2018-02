Konkursramt gård drives videre

TVED: Efter ejerne af det I/S, som havde drevet ejendommen Skelsgård mellem Tved og Ræhr, indgav konkursbegæring, har advokat Johnny Henrik Madsen fra Aarhus overtaget ansvaret for ejendommen.

- Vi er ved at få driften på plads, siger han og forklarer, at det er meget nemmere at sælge en landbrugsejendom, hvor der stadig er en produktion. Jeg er også sikker på, at der ikke kommer til at gå lang tid, siger han om udsigten til at få solgt ejendommen, der er sat til salg for knap 40 millioner kroner.

- Tiderne er bedre nu, siger han.

Han mener ikke, at et salg ikke nødvendigvis er til en udenlandsk køber. Især landmænd fra Holland har ofte købt mælkeproducerende ejendomme i Danmark.

- Jeg tror ikke, der er så mange interesserede købere længere fra Holland, siger advokaten.

På ejendommen er der 275 køer og 152 hektar jord, hvor de fleste af dem ligger ved ejendommen på Hanstholmvej.