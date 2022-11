Konkursramt vinhandler lukker i Thisted: Moder-butik overlever i Nykøbing

THY-MORS:Torsdag kom den triste nyhed. Specialbutikken ”Det smager af Thy” i Thisted er lukket med omgående virkning.

Årsagen er, at selskabet Prebens Vinhandel Aps blev erklæret konkurs fredag. Selskabet ejer både "Det smager af Thy" og Prebens Vinhandel i Nykøbing.

Mens Thisted-butikken er lukket, så fortsætter Prebens Vinhandel i Algade i Nykøbing indtil videre, fortæller Preben Laustsen.

Situationen er, at omsætningen i butikkerne er hårdt ramt af virkningerne efter corona og især af stagnationen i folks indkøb.

- Vi prøvede at sælge ud af vores varelager med 50 procents rabat i Thisted for hurtigt at skaffe noget kapital til at redde butikken. Vi troede på, at vi kunne få enderne til at mødes. Men det lykkedes ikke. Vi havde ikke midlerne til at drive butikken i Thisted videre, fortæller han.

For en uge siden blev en realisering af varelageret til halvpris sat i gang. Men det var ikke nok til at redde butikken. Arkivfoto Foto: Ole Iversen

Fortsætter i Nykøbing

Det er dog lykkedes for vinhandleren at købe lageret tilbage, og dermed har han fået muligheden for at drive Prebens Vinhandel i Nykøbing videre. Det bliver dog uden ansatte.

For der er ikke økonomi til andre ansatte end mig, lyder det fra vin og ostehandleren, der naturligt er ked af situationen.

- Det er bare træls. Jeg har bare måttet erkende, at en stribe udefrakommende faktorer har været hård ved mine butikker. Da vi besluttede at åbne i Thisted, så det lyst ud. Men efter to år nærmest uden det, jeg vil kalde normale måneder, har omsætningen bare ikke været godt nok. Vi nåede aldrig op til, at det blev en forretning på trods et rigtigt flot sommersalg i 2021, fortæller han.

Coronaen og stagnationen i kundernes handel har været hårde ved en vin og delikatessebutik som Prebens Vinhandel og Det smager af Thy. Arkivfoto. Foto: Ole Iversen

Stor bøn

Han vurderer, at det var det forkerte tidspunkt, at butikken åbnede. Nu er der lagt et nyt budget efter en estimeret omsætning på 70 procent af det sædvanlige for den videre drift af Prebens Vinhandel.

- Kan jeg holde det, kan jeg overleve i Nykøbing, lyder det fra en optimistisk vin- og ostehandler, der nu prøver at slikke sårene.

Han har en stor bøn til folk. Det har aldrig været vigtigere end nu at støtte sin lokale forretning.

- Vil folk bakke op og lægge noget handel her og nu i Nykøbing, og i den tid der kommer, så kan byen fortsat have Prebens Vinhandel, lyder det fra Preben Laustsen.