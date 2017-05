Konpap har fået adgang til stort marked

Red Office Konpap A/S er kommet med i konsortiet K4 Office, og det har gjort det muligt at blive en af tre leverandører til det offentlige inden for to områder: kontormøbler og møbler til plejesektoren. Møbelkonsulent og medejer Mads Larsen (t.v.) venter sig meget af aftalen, og måske bliver der med tiden brug for flere ansatte i Konpap foruden de nuværende 28, der blandt andet tæller møbelsælger Morten Bovbjerg (t.h.). Foto: Bo Lehm

THISTED: Red Office Konpap A/S, der har hovedkontor i Thisted, er netop blevet godkendt af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) som leverandør frem til maj 2021 inden for to områder: kontormøbler og plejemøbler.

- Vi har nu fået adgangsbillet til alt, hvad der er inden for offentlige eller halvoffentlige institutioner. Det bliver spændende med mange nye kunder, siger Mads Larsen, der er møbelkonsulent og medejer af Konpap.

Aftalen er netop trådt i kraft, og det har været et stort arbejde at blive godkendt.

Kataloget indeholder ikke mindre end 80.000 varenumre, idet der eksempelvis er 100 forskellige stoffarver.

Der er brugt rigtig mange timer på at beskrive varerne. Vi har haft fat i alle leverandører og samarbejdspartnere for at få alt dokumenteret. Det har været lærerigt, forklarer Mads Larsen.

Red Office Konpap har tidligere haft en SKI-aftale men røg ud for fire år siden.

Efterfølgende er det Thisted-baserede firma gået med i et konsortium, K4 Office, der består af tre forhandlere (Red Office, Reick Møbler og Zolutions) samt Skandinaviens største møbelproducent, svenske Kinnarps.

K4 Office dækker hele Danmark, sådan at alle kunder kan nå en udstilling inden for 100 km.

Red Office Konpap har afdelinger i Viborg og Nuuk på Grønland foruden hovedkontoret i Thisted.

Aftalen, der trådte i kraft 15. maj, har allerede betydet forespørgsler - fra blandt andet Thisted Kommune og Region Midtjylland.

Red Office Konpap har 28 medarbejdere, og den nye udbudsaftale kan betyde øget beskæftigelse.

- Med tiden kan vi godt få brug for et par hænder mere, siger Mads Larsen.