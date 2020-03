Kontrol af biler gav gevinst: Masser af hash

THY:Politiet havde op til weekenden et ekstra godt øje til trafikken i området omkring Gl. Aalborgvej - og særligt var opmærksomheden rettet mod biler, hvor fører og passagerer kunne formodes at havde lavet andre indkøb end de, der normalt skal klares en fredag sidst på eftermiddagen.

I løbet af et par timer sidst på eftermiddagen fredag konfiskerede en patrulje fra politiet tæt ved 200 gram hash og lidt skunk - alt sammen fra biler, der blev stoppet på Gl. Aalborgvej eller i området omkring Østerild.

Mængderne af hash varierede fra bil til bil. Fra 0,5 og fem gram hash og et par gram skunk som de mindste mængder til større partier hash på 24, 50, 54 og 55 gram som de største.

En af bilisterne, en mand sidst i 30’erne fra Mors, blev ud over en sigtelse for at være i besiddelse af 24 gram hash også sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer.