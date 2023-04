Kontrol med et formål: Snyd med sociale ydelser skal forebygges

THISTED:"Formålet med arbejdet er at sikre, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til, hverken mere eller mindre".

Sådan beskriver Thisted Kommunes kontrolenhed sin opgave, som i 2022 resulterede i krav om samlet tilbagebetalinger af 2,024 mio. kroner, hvoraf kommunens andel er knap 1,2 mio. kroner. Yderligere medførte sidste års kontrol fremadrettede besparelser for samlet 2,3 mio. kroner, hvoraf kommunerns andel er på 1,4 mio. kroner.

Lægges tallene for tilbagebetalingskravene og den fremadrettede besparelse sammen, har sidste års kontrolindsats en samlet effekt på knap 4,34 mio. kroner. Kommunens andel heraf er på 2,6 mio. kroner.

Kommunens personaleforbrug til sidste års kontrol svarer til to medarbejdere ansat på fuld tid, fremgår det af kontrolenhedens årsrapport.

Kontrolenheden behandlede i 2022 i alt 339 sager, hvoraf de 36 var med provenu. Enheden modtog 28 anmeldelser fra borgere med mistanke om socialt bedrageri, fremgår det af rapporten.

Blandt sagerne er en videresendt til Midt- og Vestjyllands Politi, som skal vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale for socialt bedrageri.

I en anden sag, der var politianmeldt i 2021, er der sidste år afsagt dom. Sagen omhandlede uberettiget modtagelse af sygedagpenge. Her blev en borger kendt skyldig og idømt 90 dages betinget fængsel, samfundstjeneste samt modtog et erstatningskrav på 248.141kroner, fremgår det.

Sager om sygedagpenge er sammen med sager om kontanthjælp, førtidspension, fleksløntilskud og økonomisk friplads de, der samlet har udløst det største provenu. Således er der i 2022 rejst krav om tilbagebetaling af førtidspension for 946.899 kroner og af kontanthjælp for 441.396 kroner.

Kontrolenheden vil i 2023 arbejde for at der internt blandt kommunens medarbejdere er opmærksomhed på misbrug af offentlige ydelser.

Herudover vil der være fokus på sygedagpenge- og fleksjobområdet samt på borgere, som modtager offentlige ydelser og samtidig er uden fast bopæl.

I 2023 skal der fortsat foretages virksomhedskontroller, som i følge kontrolrapporten "ofte øger antallet af sager med økonomisk resultat" og derudover har "en præventiv virkning blandt virksomheder og borgere i Thisted Kommune".