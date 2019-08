Kontrol: Motorcyklerne til Thy Træf blev sat under lup

IRUPLUND: Til Thy Træf i torsdags havde Motorstyrelsen meldt sin ankomst for at tjekke om de mange motorcykler var i ordentlig stand og korrekt registreret.

Overordnet set var det en positiv kontrol, som forløb gnidningsfrit i fin dialog med arrangørerne og de mange motorcyklister.

- Folk er da altid lidt spændte, når de bliver vinket ind, men der har generelt været en rigtig god stemning herude, fortæller direktør i Motorstyrelsen, Jens Otto Størup, der selv var til stede ved arrangementet.

Motorstyrelsen foretog kontrol af 20 køretøjer, hvor de 12 gik igennem uden bemærkninger.

Ud af de sidste otte, var det kun to, som fik en bøde på stedet, som blev givet, fordi motorcyklerne larmede for meget. De sidste seks er sager, der enten ikke er afgjorte eller sager, der skal undersøges nærmere før, der kommer en afgørelse.

Hos Motorstyrelsen glæder man sig over kontrollen og er glad for at være ude og sikre, at det er lovlige og sikre køretøjer, der færdes på vejene.

- Vi oplever, at der er en interesse for at vi kommer ud og viser flaget omkring køretøjer. Det har vi ikke gjort i mange år, fortæller direktør i Motorstyrelsen, Jens Otto Størup.