Kortere ventetid ved bommene i Thisted

THISTED:Der skulle nu være slut med de meget lange køer ved jernbaneoverkørslerne på Kappelstensvej og Dragsbækvej i Thisted

Banedanmark erkender, at trafikanterne i en periode har oplevet at skulle holde i længere tid og vente på toget. I hvert fald en del af forklaringen er det nye signalsystem, som er blevet indført på Thybanen, og som har etableret ”et højt og ensartet sikkerhedsniveau” på hele banen. Men efter en indkøringsperiode har der været brug for at optimere systemet, og det er nu sket, skriver Mads Nørgaard-Larsen, presserådgiver hos Banedanmark, som svar på en artikel, NORDJYSKE bragte mellem jul og nytår.

Her omtalte vi en ventetid på over to minutter på Dragsbækvej, dokumenteret med en video, som en borger i området havde lagt ud på Facebook. Andre har dog kunnet fortælle om betydeligt længere ventetider.

Ifølge Banedanmark er ventetiden ved de to overkørsler nedbragt med cirka 50 sekunder til omkring halvlandet minut. Den præcise tid afhænger dog af blandt andet togtype og togets hastighed og nedbremsning.