Kræves fængslet efter indbrud

SKYUM: Et indbrud søndag morgen his Skyum Smede & Maskinteknik på Knakkergårdsvej, ser nu ud til at være opklaret.

Gerningsmanden skruede et par tagplader af værkstedsbygningen og stjal derefter værktøj, et svejseværk og nogle firmastempler.

De sidstnævnte blev fundet hos en 22-årig mand fra området, som tidligere har begået indbrud i firmaet og sammen med andre ulovligheder har det betydet, at den 22-årige tirsdag skal for en dommer i et grundlovsforhør i Holstebro.

Han blev anholdt mandag morgen i en bil i nærheden af Snedsted.