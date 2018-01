Krav om bøde efter arbejdsulykke

HURUP: For to år siden skete der en af de meget sjældne arbejdsulykker på fabrikken IdealCombi, da en ellers erfaren medarbejder fik to fingre skadet i en rundsav.

Sagen blev overgivet til Arbejdstilsynet, men der skulle gå to år inden den fik en dato på i en retssag, som skulle klarlægge en eventuel bøde til firmaet.

Den retssag er nu gennemført, men dommeren afsiger første dommen i næste uge, men det blev tilkendegivet, at firmaet er skyldigt, men da der er gået så lang tid, kan det tænkes, at bødekravet ikke bliver fulgt af dommeren.

Bødekrav på 80.000 kr.

Anklagemyndigheden har sat et bødekrav på 80.000 kroner på bøden og beløbet udregnes takstmæssigt ud fra et firmas størrelse.

Men da der er gået meget lang tid med sagsbehandlingen, er der retspraksis for, at bøden bliver mindre.

Firmaet med hovedsæde i Hurup har de sidste 10 år kun haft ganske få tilfælde af arbejdsulykker.

Hos anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi vil man ikke gå detaljer om den lange sagsbehandlingstid, men forklarer, at den har været nogle måneder undervejs hos Arbejdstilsynet og har derefter ligget hos Anklagemyndigheden og afventet den endelige klargøring til retssystemet.