Krav om hurtig handling: Kommuner vil have udvidelse af Rute 34 rykket frem

THY-MORS:Udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup skal ske hurtigere end fra 2031, som er det årstal, der er fastsat i infrastrukturaftalens tidsplan.

I en pressemeddelse fra den tværkommunale Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 er meldingen, at Nordvestjyllands trafikale udfordringer er ikke løst, selv om staten har afsat 1,8 mia. kroner til udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund og en udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup. Komiteen omfatter Thisted, Morsø, Skive og herning kommuner.

Det er infrastrukturaftalens tidsplan for Rute 34, der er den store udfordring for det tværkommunale samarbejde i Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34. Udvidelsen skal først sættes i gang i 2031, og det vil komitéen ikke vente på. Derfor fortsætter den nu de fire kommuners fælles indsats for bedre trafikal infrastruktur i det nordvestjyske område, og det sker bl.a. ved at udfordre landspolitikerne bag aftalen.

Smal og ufremkommelig

Komitéens formandskab, der består af borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø, borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive, borgmester Niels Jørgen Pedersen, Thisted og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune melder nu klart ud, at uanset det store beløb er de trafikale udfordringer her i området langt fra løst tilstrækkeligt effektivt med den indgåede aftale.

Rute 34 fra Skive til Haderup er meget smal og udfordrer dagligt både fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Det er et problem for al trafikken fra Thy, Mors og Salling, der skal via Rute 34 for at nå motorvejsnettet. 10 er er for længe at vente på at få den farlige flaskehals fjernet.

Foreslår etapeopdeling

Komitéen vil i dialog med partierne bag infrastrukturaftalen foreslå at opdele udvidelsen af Rute 34 i etaper hvor de smalleste cirka 15 kilometer rykkes frem i planen. Der planlægges lige nu møder med transportminister Benny Engelbrecht, med Folketingets Transportudvalg samt med lokalt valgte folketingsmedlemmer, som også skal presse på.

”Hul” på Rute 26 skal lukkes

Komitéen vil i samme forbindelse arbejde for at få den sidste del af Rute 26 – fra Sallingsundbroen til Kåstrup - udvidet med 2+1-strækninger. Denne del af Rute 26 er ikke medtaget i infrastrukturaftalen, men den ventes at blive hårdt belastet af tung trafik i takt med, at aktiviteterne i GreenLab ved Kåstrup udvides.

Inden for de nærmeste år ventes det, at op mod 400 lastbiler dagligt skal til og fra GreenLab.

Og endelig skal kommunerne i samarbejdet presse på for at få de fornødne VVM-undersøgelser af de kommende udvidelser sat i gang.