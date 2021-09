Kravlede til tops: Thisted FC fortsatte deres stime

Vejgaard

Thisted FC

0-2

Fodbold, Jyllandsserie

AALBORG:Efter seks kampe i indeværende sæson har Thisteds mandskab i jyllandsserien endnu ikke tabt. I søndagens opgør på udebane mod Vejgaard tog thyboerne femte sejr ud af seks mulige, da de vandt med 2-0. Kun i sæsonpremieren mod Gug, der endte 2-2, har thyboerne ikke prøvet at vinde.

- De forsøgte at presse os med deres store fysisk, men vi fik dem afvist og spillede noget god fodbold, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Fra starten af opgøret forsøgte Vejgaard at kue Thisted FC med mange høje bolde og lange indkast. Hjemmeholdet fik da også en stor chance efter cirka 10 minutters spil, men heldigvis for gæsterne blev chancen ikke omsat til mål. I det 18. minut kom gæsterne foran, da Asger Furbo viste hurtige fødder og kom først over en løs bold i feltet. Føringsmålet gav thyboerne mere ro på deres spil, og i resten af halvlegen var de i teten. Overtaget udmøntede sig også i endnu et mål, da Asger Furbo i det 38. minut fandt Magnus Andersen, der scorede udeholdets andet mål. I første halvleg faldt der ikke flere scoringer.

Efter pausen fortsatte TFC deres gode spil, og i de første 15 minutter af anden halvleg var Vejgaard nærmest ikke på bolden. I de sidste 30 minutter af kampen kom Vejgaard bedre i kampen, men nordjyderne blev aldrig for alvor farlige, og derfor kunne Thisted FC altså glæde sig over en sejr på 2-0.

- De forsøgte at ødelægge vores rytme ved at lave små frispark på os, men spillerne skal virkelig have ros for ikke at falde og gryden og bare spille videre hele kampen igennem, siger Thorbjørn Larsen.

Topbrag i vente

Med søndagens sejr kravler Thisted FC til tops i rækken med 16 point, og lørdag venter der så noget af en kamp, når Holstebro, der står noteret for 13 point, kommer på besøg. Den kamp ser Thorbjørn Larsen frem mod med glæde.

- Det bliver en fed kamp, men der venter os noget lidt andet, end det vi mødte i dag. Holstebro er et rigtig godt hold, og de vil gerne have bolden ligesom os, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 0-2

Mål: 0-1 Asger Furbo (18). 0-2 Magnus Andersen (38).