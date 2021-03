KreativitetsHuset skal være tilgængeligt for alle

LILDSTRAND:Med 50.000 kroner fra Vanførefonden er der udsigt til, at bevægelseshæmmede kan få adgang til hele stueetagen i KreativitetsHuset i Lildstrand.

Bevillingen er den seneste af den række fondsdonationer, som skal omdanne den tidligere købmandsejendom på Strandvejen 99 til et hus med værksteder, kursuslokaler og en kunstnerbolig - foruden overnatningsmuligheder for turister.

Det er kunstnerboligen, som med pengene fra Vanførefonden kan gøres handicapvenlig. I forvejen skal der efter planen indrettes handicaptoilet for kursister og andre gæster i huset, fortæller Hanne Marie Kværndrup, der er formand for Foreningen KreativitetsHuset.

Foreningen kom sidste år i mål med at få rejst penge til at købe ejendommen. Det er stadig ansøgninger ude for at få skaffet de sidste midler til ombygningen.

- Men vi er tæt på mål, og vi håber at kunne komme i gang med byggeriet til sommer, siger Hanne Marie Kværndrup.