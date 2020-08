Kreaturer stak af - ejer sigtet

RÆHR:Tre kreaturers trang til at se verden udenfor deres indhegning er årsag til, at politiet nu sigter en kvinde for at overtræde bestemmelserne i loven om mark- og vejfred.

De løsgående kreaturer stod onsdag eftermiddag på Hanstholmvej mellem Ræhr og Tved, hvor de ikke havde noget at gøre.

Politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted oplyser, at sigtelsen er begrundet i, at elhegnet omkring den mark, kreaturerne gik på, ikke var virksomt og at det derfor var muligt for dyrene at løbe ud. Det er ejerens ansvar at indhegningen er i orden.