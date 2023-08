Krigserklæring: Hun vil vælte tidligere borgmester som spidskandidat

Mette Kjærulff, socialdemokratisk medlem af Thisteds kommunalbestyrelse, understreger, at det ikke er et spørgsmål om politiske fløje i Socialdemokratiet, men om forskellige personer, forskellige generationer og forskellige måder at bedrive politik på.

- I den generation, jeg tilhører, tror jeg man ønsker at gøre tingene på en ny måde. Med mere transparens i forhold til vores beslutninger, mere inddragelse af vores medlemmer - og med større synlighed som parti, siger hun om baggrunden for et valg, hun nu har truffet: Mette Kjærulff vil udfordre tidligere borgmester Ulla Vestergaard som partiets borgmesterkandidat.

Udmeldingen kommer i kølvandet på forårets skolestrukturdebat i Thisted Kommune - en debat der endte med, at et snæver flertal sidst i juni besluttede at lukke Vestervig Skole og at indføre en ny minimumsgrænse på 75 elever i de øvrige folkeskoler.

Mens gruppeformand Ulla Vestergaard var en af fem socialdemokrater i kommunalbestyrelsen, som støttede denne løsning, ønskede Mette Kjærulff og tre andre S-medlemmer at sætte processen om en ny skolestruktur i bero. Med afsæt i høringssvarene skulle der herefter indledes drøftelser med de enkelte skoler, for på det grundlag senere at træffe en beslutning.

Denne splittelse gav næring til rygter om, at der var ved at danne sig en opposition mod Ulla Vestergaard som gruppeformand - og borgmesterkandidat.

Men i et interview i Nordjyske 1. juli erkærede Mette Kjærulff, at det var alt for tidligt at snakke om spidskandidater til kommunalvalget i 2025.

- Det er ikke noget, vi kan diskutere hver gang, der tilfældigvis er en sag, hvor vi er uenige, sagde hun.

Nu er du alligevel klar til at melde dig som kandidat. Hvad har fået dig til at skifte mening?

- Fra partiets side er processen om en afklaring af borgmesterkandidaturet blevet fremskyndet. Derfor er jeg også blevet tvunget til at tage stilling, siger Mette Kjærulff.

Hun blev så sent som i mandags klar over, at sagen ville komme op på et møde torsdag aften i den socialdemokratiske fællesledelse, bestående af formændene for de fem partiforeninger i kommunen.

- Men efter at have snakket med en masse gode folk er beslutningen om at stille op kommet tættere på hen over sommerferien. Det handler om at have sig selv med i politik, at kunne se sig i øjnene, og at vide, at man kan stå inde for det, man engagerer sig i. Der er jeg nået frem til den erkendelse, at man nogle gange er nødt til at stille sig til rådighed for at skabe de forandringer, man ønsker, siger Mette Kjærulff.

Hun blev valgt første gang til kommunalbestyrelsen i 2017 og har dermed fem et halvt års erfaring med kommunalpolitik. De første fire år var det med Ulla Vestergaard som borgmester, og Mette Kjærulff kunne ved kommunalvalget i 2021 give hende sin anbefaling:

- Ulla havde erfaringen og var helt klart vores bedste kort i 2021.

Mette Kjærulff peger på, at Ulla Vestergaard havde en anden rolle i sin tid som borgmester end i dag, hvor hun er gruppeformand for de ni S-medlemmer af kommunalbestyrelsen.

- Som borgmester skulle hun favne alle partier, siger hun - der ikke ønsker at svare på, om det betyder, at Ulla Vestergaard ifølge hende faktisk var bedre som borgmester end som gruppeformand.

I var delt midt over i sagen om skolestruktur, og nu vil du udfordre borgmesterkandidaten. Risikerer du ikke, at Socialdemokratiet i Thy kan blive splittet?

- Vi skulle helst være et parti, hvor der altid er plads til demokrati. Og til at man kan stille sig til rådighed, hvis man vil skabe forandring for partiet. Så uagtet hvilke sager der var kommet, havde jeg nok truffet den her beslutning alligevel.

- Det drejer sig ikke kun om skolestruktursagen, men om at sætte en retning for partiet, at være med til at bringe nogle friske perspektiver ind. Noget ny energi og nye tiltag for at skabe mere nærhed til politikerne. For mig handler det ikke om en enkeltsag, men om fremtiden.

- Det er træls at vi har haft denne her sag, hvor vi er uenige. Men vi har jo hele tiden mange sager, hvor vi er enige. Så det handler oprigtigt om en fremtid, hvor der er plads til nye tanker og nye måder at gøre tingene på.

Mette Kjærulff skal nu i gang med at samle de 25 underskrifter fra partimedlemmer, som hendes opstilling til spidskandidat kræver. Derefter skal valget afgøres ved en urafstemning blandt alle partimedlemmer i kommunen.

- Jeg er taknemmelig for den opbakning, jeg har fået i årene som medlem af kommunalbestyrelsen. Nu håber jeg, at nogle af dem, der har bakket mig op, tror så meget på mig, at de vil være med til at stille mig op som spidskandidat.

- Der er så stor udvikling inden for politik og den måde, man taler om politik på. Jeg tror på, at hvis vi skal have yngre mennesker til at engagere sig, og hvis vi skal have nogle nye til at melde sig som medlemmer, så er vi nødt til at vise, at vi godt tør skabe nogle forandringer gennem den måde, vi organiserer os på. Og jeg håber, at jeg kan vise, at jeg vil være den bedste til at stå i spidsen for den forandring, siger Mette Kjærulff.

Socialdemokraterne har fem lokale partiforeninger i Thy. Mette Kjærulff tilhører ligesom Ulla Vestergaard partiforeningen i Thisted, og her står bestyrelsen ifølge Nordjyskes oplysninger bag den tidligere borgmester. Op til sidste valg havde Ulla Vestergaard, endskønt hun på det tidspunkt var kommunens siddende borgmester, til gengæld ikke fuld opbakning fra de lokale partiforeninger i hele kommunen. Både partiforeningen i Sydthy og på Hannæs undlod at bakke op om hendes borgmesterkandidatur - dog uden at stille en modkandidat.