Kriminalitet ned i gear

THY-MORS:Samfundet er gået ned i et meget lavt gear som følge af corona-krisen, og det kan også mærkes hos ordensmagten, der har væsentligt færre af de sædvanlige politiopgaver.

Hos lokalpolitiet i Thisted kunne politikommissær Jørgen Jensen onsdag fortælle om blot to opgaver i det foregående døgn. Begge havde med euforiserende stoffer at gøre.

En 26-årig mand fra Nykøbing sigtes for at køre bil under påvirkning, efter at han tirsdag eftermiddag blev stoppet på Vestmorsvej ved Fjallerslev. Og sidst på aftenen var politiet på Glaspustervej i Hanstholm efter en anmeldelse om husspektakler. Her blev en 19-årig mand, der dog ikke bor på stedet, taget med to gram hash.