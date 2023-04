Kristian stævnede kommunen for 99.999 kroner: Her er afgørelsen

THISTED:- Jeg regner med at vinde, lød det sejrsikkert fra Kristian Bro, inden der onsdag morgen blev afsagt dom i den sag, han selv har anlagt mod Thisted Kommune. Her krævede han 99.999 kroner i erstatning fra kommunen for de gener, som det har påført ham, at kommunen i januar 2022 påbød ham at lukke den B&B-aktivitet, han drev på sin hjemadresse i Thisted.

Samtidig ville han gerne have fastslået, at en kommune ikke kan forbyde borgere at udleje værelser i eget hjem, så længe der ikke serveres mad.

Onsdag morgen blev der afsagt dom i sagen, der blev behandlet ved retten i starten af marts. Og udfaldet blev ikke det, sagsøgeren havde håbet på. Thisted Kommune frifindes, og Kristian Bro skal betale sagens omkostninger, som løber op i 18.750 kroner.

Det var en telefonisk klage til Thisted Kommune, der i 2019 udløste sagen. Klageren fortalte, at der holdt store håndværkerbiler overalt omkring ejendommen på Jasminvej, og at der blev drevet B&B i et omfang svarende til hoteldrift. Ifølge sagsfremstillingen i retten meddelte Kristian Bro kommunen, at de forhold, der var ulovlige, ville ophøre. Han fortsatte dog med at udleje værelser i et vist omfang.

Ved et uvarslet tilsynsbesøg i december 2021 blev det konstateret, at der i den store villa var indrettet ni værelser med 21 sengepladser, og desuden var der to sengepladser i garagen samt to sengepladser i et telt i haven. Tilsynet blev fulgt op med et påbud om at lukke udlejningsvirksomheden.

Thisted Kommune har i den sammenhæng medgivet, at der i lokalplanens bestemmelser er en umiddelbar ret til at drive Bed & Breakfast på ejendommen, når ejendommens karakter af bolig opretholdes. Kommunen finder dog, at aktiviteterne med korttidsudlejning i form af Bed & Breakfast af ni værelser i boligen samt overnatning i telt og garagen ligger ud over den almindelige anvendelse af ejendommen til boligformål og har karakter af en erhvervsmæssig drift som er at sidestille med drift af hotel, pensionat og lignende.

Det var retten altså enig i. I dommen erklæres det, at retten finder det bevist, at Kristian Bros virksomhed på stedet havde et omfang, der lå ud over den, som almindeligvis kan udføres i boligområder, og at den virksomhed, som han drev i ejendommen, var erhvervsmæssig. Påbuddet findes herefter at være lovligt udstedt.

Vil ikke anke

Efter tilsynsbesøget i december 2021 lukkede Kristian Bro helt for bookinger i en periode. Han blev ramt af en depression. Da han fik det bedre igen, ændrede han på indretningen af huset og begyndte i 2022 at leje værelser ud igen i mindre skala.

Da han i juni 2022 valgte at anlægge sag mod Thisted Kommune var det blandt andet for at få en godtgørelse for forringet livskvalitet. Der var ikke dokumenteret noget konkret tab.

- Når jeg argumenterer for, at der ikke er særlig stor omsætning, kan jeg heller ikke argumentere for, at jeg har lidt et stort tab. Så det var for svie og smerte, siger han.

Nu, hvor sagen er afsluttet, føler han sig mest af alt lettet og har ikke tænkt sig at anke dommen.

- Det er dejligt at være ovre det. Og jeg føler, at jeg har opnået noget. De fleste kommuner tror, at de må lukke hvad som helst i villakvarterer, men det må de ikke. Jeg synes, det står lysende klart, at overnatningssteder uden morgenmad må man starte uden tilladelse, hvis man holder det på et meget lavt niveau, og det er det, jeg forestiller mig at fortsætte med, siger han og tilføjer:

- Selvfølgelig var det da overdrevet. Jeg havde da lidt flere senge end man normalt har i en villa. Men nu overholder jeg alle regler om ikke separat indgang, ingen skiltning og ingen parkering ude på vejen.

Kristian Bro førte selv sin sag i retten. Thisted Kommune havde valgt at lade sig repræsentere af et advokatfirma med speciale i planlovning. Mogens Kruse Andersen, direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune, havde onsdag ikke læst dommen fra Retten i Holstebro men siger blot:

- At vi frifindes kommer ikke bag på mig. Det havde jeg helt klart forventet.