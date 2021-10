Kulturekspressen har kørt i 25 år

SVANKJÆR:Det begyndte med, at den lokale billedkunstner Andreas Rosmon en dag kom ind til isenkræmmer Kristen Nielsen i Hurup, de dengang var formand for den lokale handelsstandsforening.

- Han fortalte om noget, at han havde været med Horsens, hvor de udstillede billeder i byens butikker. Om det var noget, vi kunne arrangere i Hurup?

- Der var ingen, som skulle gå ind og bestemme, hvad der er kultur. Ellers ville jeg ikke have med det at gøre, siger Kristen Nielsen.

Kristen Nielsen spurgte i bestyrelsen, om de var med på ideen. Det var de. Og i bestyrelsen var de også enige om, at det var noget, formanden ”lige kunne tage sig af”, fortæller isenkræmmeren om begyndelsen på det, der blev til Kulturekspressen - den årlige festival i Sydthy med kunstudstillinger og andre kulturbegivenheder.

55 kunstnere har bidraget til årets udstilling i Svankjær.

I år har Kulturekspressen kørt i 25 år - med kun et enkelt, coronabetinget stop sidste år. Jubilæet blev fejret lørdag eftermiddag på HF-Imagine, den tidligere Svankjær Efterskole. Her er skolens idrætshal i år ny ramme om den kunstudstilling, som i mange år har været festivalens centrale begivenhed - efter at det de første år udeklukkende var butikkerne i først Hurup og siden hele Sydthy, der fungerede som udstillingssteder.

Kulturekspressen Kulturekspressen blev holdt første gang i 1995 . Det første år var festivalen dog en ren Hurup-begivenhed. Siden er Kulturekspressen udvidet til hele den daværende Sydthy Kommune, og også i år er der i ugerne omkring efterårsferien udstillinger, foredrag, koncerter og andre arrangementer i de fleste sogne i Sydthy. VIS MERE

Tidligere har udstillingen været holdt i Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter og på Doverodde Købmandsgård og Idealcombi.

Undervejs har der været forslag om, at der skulle nedsættes et udvalg, som kunne censurere kunsten. Men arrangørerne har holdt fast i princippet om at alle der vil, kan deltage.

Keramiker Hans-Jørgen Grum fra Bedsted er blandt udstillerne.

Sådan er det stadig, og med 55 deltagende kunstnere er udstillingen i år større end i 2019, og der er igen i år et stort program med aktiviteter rundt omkring i den tidligere Sydthy kommune.

- Så det går godt for Kulturekspressen. Men vi mangler yngre kræfter til at stå for det, fortæller Grete Johansen, der har været formand for Kulturekspressen siden 2015.

Ole Riis, tidligere turistchef i Thy, holdt åbningstalen. Og traditionen tro bød åbningen også på udnævnelse af årets kunstner. Den hæder tilfaldt Sanne Friis, indehaver af Galleri Friis i Villerslev.