Kulturpris 2022: Jazzen, spillestedet og al den anden kultur i Thy

THISTED:Som lærer og vicerektor var Ove Hegnhøj engageret i kulturlivet på Thisted Gymnasium. Men samtidig har han - både før og efter han i 2012 gik på pension - arbejdet for gode vilkår i mange dele af kulturlivet i hele Thy.

Det blev han lørdag hædret for med tildelingen af Thisted Kommunes Kulturpris 2022.

Ove Hegnhøj var gennem to årtier medlem af byrådet i Thisted Kommune. I samme periode engagerede han sig i Plantagehuset i Thisted, blandt andet som formand. Og han var fast gæst til de jazzkoncerter, som medborgerhusets daværende leder, Ole Blomsterberg, af og til arrangerede.

- Jeg nød meget de små jazzarrangementer. Men jeg snakkede med min kollega, Hans Henrik Hust, og med Ole Blomsterberg om, at nu skulle vi se at få gang i jazzen for alvor, fortæller Ove Hegnhøj.

Det blev til i 2007 til jazzklubben Jazz i Thy, hvis formand han har været lige siden.

Det var et engagement, som førte mere med sig. Ove Hegnhøj var nemlig en af hovedkræfterne, da aktive fra en række musikforeninger i Thy i 2015 lagde sig i selen for at overbevise Slots- og Kulturstyrelsen om, at Thy skulle være hjemsted for et regionalt spillested, støttet af stat og kommune.

Det lykkedes, og i 2017 kunne Spillestedet Thy åbne - med Ove Hegnhøj som formand.

At det blev "Thy" og ikke "Thisted", der indgik i navnet på det nye spillested, var ikke tilfældigt. For selv om det fik adresse i Plantagehuset i Thisted, skulle musikken ikke kun spille her. Den skulle ud til alle hjørner af kommunen.

Ove Hegnhøj, tidligere gymnasielærer og vicerektor, var i 2007 med til at stifte Jazz i Thy, og otte år senere Spillestedet Thy. Foto: Bo Lehm

Og i forhold til alle de foreninger, der i forvejen arrangerede rytmisk musik i Thy, skulle spillestedet ikke være en konkurrent, men en samarbejdspartner. Siden er det blevet til omkring 80 arrangementer om året under denne paraply, som spænder fra folkemusik til hård rock.

Dermed blev Spillestedet Thy på en række punkter nyskabende i forhold til landets øvrige regionale spillesteder, der typisk ligger i større byer og har en mere snæver musikalsk profil.

- Det var helt nyt. Vi fik megen ros i Kulturstyrelsen, da vi skulle søge om en ny fireårs periode. Og det har faktisk dannet skole, for vi har fået henvendelser fra andre områder, der gerne ville tage ved lære af vores måde at gøre det på, fortæller Ove Hegnhøj.

Ove Hegnhøj fik overrakt kulturprisen af Torben Overgaard (K), formand for Thisted Kommunes social-, kultur og fritidsudvalg. Foto: Bo Lehm

Det er dog endnu ikke lykkedes at lave andre regionale spillesteder, der ligner det i Thy. Men Slots- og Kulturstyrelsen er blevet inspireret til en ny model, "netværksspillesteder" i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde.

Kunne finde rundt på rådhuset

Ove Hegnhøj roser Thisted Kommune for samarbejdet omkring spillestedet:

- Det har været samarbejde, når det er allerbedst, på alle niveauer. Og det har selvfølgelig ikke været en ulempe, at jeg kunne finde rundt på rådhuset, og vidste hvem der sad bag dørene.

Han har her i foråret trukket sig som formand for Spillestedet Thy, men fortætter som næstformand. Ny formand er Simon Toftdahl Olesen, der repræsenterer Alive Festival.

I Jazz i Thy er den 72-årige formand parat til en tørn mere:

- Der er ingen, der har presset på for at overtage, lyder det med et glimt i øjet fra Ove Hegnhøj - som tillige er næstformand for Thisted Musikteater, ligesom han er aktiv i bevarelsesforeningen for landingspladsen i Stenbjerg, hvor familien har sommerhus.

Ove Hegnhøj har heller ingen planer om at trappe ned som aktiv jazzmusiker. Han har i mange år spillet saxofon i Thisted Bigband.

Orkestret er dog egentlig er for lille til den betegnelse. Og det er et rent hobbyprojekt, understreger han.