Kulturpris for 10. gang: Hvem skal hædres i år?

THY:En amatør eller en professionel, som har ydet en fremragende indsats inden for billedkunst, drama, musik eller et andet kunstnerisk område.

Det er, som sædvanlig, et af kriterierne, når modtageren af Thisted Kommunes kulturpris skal findes. I år uddeles prisen for 10. gang af Thisted kommune og Kulturelt Samråd, paraplyorganisationen for de kulturelle aktører i kommunen.

Uddelingen finder sted 7. maj. Men senest 16. april vil Thisted Kommune gerne have forslag til, hvem der skal have Kulturprisen 2021.

Ud over den ovenstående "fremragende indsats" er det folk, der har "været med til at fremme og synliggøre kulturelle aktiviteter i Thisted kommune", som kan komme i betragtning.

Andre kriterier er "kulturelt mod og nytænkning" og at man har "taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område".

Thisted kommune planlægger - i tillid til lempede corona-restriktioner - at Kulturprisen 2021 uddeles i Kultursalen i Musikskolen i Thy fredag 7. maj, ved et arrangement, som også byder på musik, kunst, sang og god mad.

Ud over æren består prisen af en bronzefigur af Zoran Luka.