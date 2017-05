Kulturpris til Svend Sørensen

Museum Thys mangeårige museumspædagog er årets modtager af Thisted Kommunes kulturpris

THISTED: Svend Sørensen, museumspædagog på Museum Thy gennem mere end 40 år, er årets modtager af Thisted Kommunes Kulturpris 2017.

Prisen blev lørdag eftermiddag uddelt på Det Gamle Rådhus i Thisted, hvor Niels Jørgen Pedersen, formand for kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg, begrundede tildelingen:

- Prisen gives til en eminent fortæller og formidler af historien. Han har for rigtig mange mennesker gjort en forskel, sagde han blandt andet.

Niels Jørgen Pedersen har i øvrigt haft fornøjelsen at have den læreruddannede Svend Sørensen som historielærer på Tingstrup Skole i Thisted.

Årets modtager af kulturprisen blev valgt blandt cirka 10 kandidater, fortæller Poul Erik Skov Sørensen, der er formand for Kulturelt Samråd.

- Det var et bredt felt, men i priskomiteen var der fuldstændig enighed om, at Svend Sørensen skulle have prisen, siger han.

Ud over æren består kulturprisen som sædvanlig af en lille bronzeskulptur, udført af Zoran Luka.