Kulturrummet udvides: Men der følger ikke ekstra penge med

THISTED: Med etableringen af den nye passage mellem bymidten og havnen fik Thisted i sommer også et nyt, åbent mødested ved navn Smedjen.

Stedet er tænkt som både en ramme om uformelle sammenkomster og kulturbegivenheder. Og fra årsskiftet bliver Smedjen en del af Thisted Kommunes Kulturrummet, og skal administreres af Plantagehusets personale.

Men der følger ikke ekstra penge med til hverken denne opgave eller til drift og vedligeholdelse af Smedjen.

Ud over det overdækkede, men åbne rum, omfatter projektet også Smedens Hus i Strømgade. Til driften af begge dele var der i et forslag til kommunens 2023-budget afsat penge i både kommunens drifts- og anlægsafdeling og under sundheds-, kultur- og fritidsområdet, som Kulturrummet er en del af.

Men ingen af de to forslag om henholdsvis 202.000 kr. og 250.000 kr. i driftsmidler kom med i det endelige budget.

Samtidig skulle Kulturrummet spare én million kroner i forbindelse med budgetlægningen, og i den forbindelse blev der nedlagt stillinger, svarende til to årsværk.

Nu får I mere at skulle tage vare på, uden at få flere penge?

- Det er rigtigt, at der bliver en opgave, sammen med de andre ting vi har. Men jeg ser det også som en mulighed, siger Martin Kondrup Knudsen, chef for sundhed, kultur og fritid.

Måske er tiden ikke til det lige nu i vinterkulden, men ellers er stedet umiddelbart åbent for alle, der for eksempel har lyst til at bruge et af de brætspil, som ligger til fri afbenyttelse i et skab. Eller som vil forsøge sig med en pizza, tilberedt i Smedjens pizzaovn.

Men der er også alle muligheder for planlagte arrangementer af den ene eller anden slags, både i Smedjen og i Smedens Hus lige ved siden af.

- Når folk kommer og siger, vi har det og det arrangement, som vi gerne vil booke ind, så har vi fået Smedjen som en ekstra mulighed, siger Marin Kondrup Knudsen.