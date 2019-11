Kunderne køber for lidt: Frøslevs brugs er truet - igen

FRØSLEV:De har råbt ”ulven kommer” fire gange, men denne gang er det dødelig alvor: Hvis ikke borgerne i Frøslev begynder at lægge en større del af deres handel i byens eneste dagligvarebutik, og viser det under den forestående julehandel, må Dagli’ Brugsen dreje nøglen om, måske allerede til nytår.

”Skal vi virkelig skilles?”, spurgte uddeler Thea Wehl Dahlgaard og bestyrelsesformand Anette Christensen for nyligt på en løbeseddel, der er ment som et opråb.

- Det er virkelig alvorligt nu. Omsætningen er gået op og ned i årets løb, men vi kommer ud af 2019 med et resultat, der ligner sidste års, hvis ikke der sker en kraftig stigning i december. Det er i høj grad de samme mennesker, som støtter os, og der er for mange, som handler andre steder, siger Thea Wehl Dahlgaard.

Uddeler tiltrådte i februar

Hun tiltrådte som ung og ny uddeler i februar. Dengang så Dagli’ Brugsen tilbage på et 2018, der havde givet en omsætning på syv millioner kroner, hvilket var to millioner for lidt i forhold til at skabe balance i økonomien. Men 130 Frøslev-borgere havde forinden på et møde tilkendegivet, at nu skulle butikken have al den opbakning, de kunne mønstre.

Og det er ellers ikke, fordi butik og bestyrelse ikke har gjort noget. Nyt inventar i butik og på lager, udskiftning af belysning til besparende led-armaturer, benzinsalg, bake-off, apoteksudsalg, tips og lotto, pakkepost fra tre leverandører og et selvbetjent kassesystem, hvis man er til det.

Over 400 medlemmer

Og butikken savner heller ikke opbakning på det formelle plan, for der er registreret over 400 medlemmer, og 120 af dem var for et år siden til flæskesteg i forsamlingshuset i forbindelse med, at byens juletræ blev tændt. Den begivenhed blev gentaget i aftes.

- Vi kæmper videre til det sidste. Vi har ikke mistet gejsten, men det er et hårdt marked, vi eksisterer i. Nu er vi i gang med at pakke julekurve til byens virksomheder, og det giver en pæn omsætning. Og så må vi se, hvad vi kan hente i julemåneden, siger Thea Wehl Dahlgaard.